Il mondo del cinema e della televisione è in lutto: l’attore David Soul, noto per aver interpretato il carismatico “biondo” nella celebre serie televisiva poliziesca “Starsky & Hutch,” ci ha lasciato a 80 anni. La notizia è stata confermata dalla moglie dell’attore, Helen Snell, che ha dichiarato che David è morto “dopo una valorosa battaglia per la vita.” L’attore, nato a Chicago, ha affrontato la morte con coraggio.

David Soul è stato molto più di un volto televisivo iconico. Oltre alla sua carriera di attore, è stato anche un cantante di successo, con brani come “Don’t Give Up On Us” che hanno scalato le classifiche musicali degli anni ’70. Un altro suo brano celebre è stato “Silver Lady.” La sua voce e il suo talento musicale hanno conquistato il pubblico di tutto il mondo.

Successo e Popolarità con Starsky & Hutch

Senza dubbio, il ruolo che ha portato David Soul all’apice della popolarità è stato quello di Ken “Hutch” Hutchinson nella serie “Starsky & Hutch,” in cui ha recitato al fianco dell’amico e collega Paul Michael Glaser. La serie ha riscosso un enorme successo negli anni ’70 ed è diventata un’icona della cultura pop.





Lotta Contro l’Alcolismo e Nuova Vita nel Regno Unito

Tuttavia, la vita di David Soul non è stata priva di sfide. L’attore ha lottato con problemi di alcolismo, ma ha alla fine sconfitto questa dipendenza grazie a una terapia lunga e impegnativa. Dopo aver superato questa difficile battaglia, ha trascorso gran parte della sua vita nel Regno Unito, dove si era innamorato della sua futura moglie durante un tour in Gran Bretagna nel 2002.

Una Vita Segnata da Matrimoni e Figli

David Soul è stato legato a diverse mogli nel corso della sua vita. Ha lasciato sei figli, cinque maschi e una femmina, come suo legato ereditario. La sua famiglia ha diffuso un comunicato in cui si legge: “David Soul, amato marito, padre, nonno e fratello, è morto ieri dopo una valorosa battaglia per la vita nell’amorevole compagnia della famiglia. Ha condiviso molti doni straordinari come attore, cantante, narratore, artista e caro amico. Il suo sorriso, la sua risata e la sua passione per la vita saranno ricordati da tutti coloro che ha incontrato.”