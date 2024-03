È giunto il termine, adesso siete informati. (VIDEO) Grande Fratello, Beatrice mette in guardia tutti gli inquilini: Garibaldi è il primo della lista

Questo articolo in breve

È la settimana finale del Grande Fratello, con il gran finale previsto per lunedì 25 marzo. Dopo sei mesi di emozioni e intrighi, le luci nella casa di Cinecittà si spegneranno. Fin dall’inizio, una concorrente si è distinta: Beatrice Luzzi. L’attrice ha conquistato la finale superando numerosi ostacoli, dall’isolamento alla costante pressione delle nomination, rimanendo sempre in piedi. Anche Fiordaliso ha espresso il suo sostegno per lei.





Durante un concerto, Fiordaliso ha preso un momento per elogiare Beatrice, definendola una donna autentica e intelligente. Ha sottolineato che, nonostante la sfida delle telecamere, Beatrice è rimasta fedele a se stessa, condividendo il suo pensiero senza filtri.

Beatrice, nota anche per il suo umorismo, ha recentemente scherzato con Garibaldi durante una partita a carte, suscitando risate. Tuttavia, alcuni spettatori hanno notato che il lungo periodo di isolamento potrebbe aver influito sulle sue interazioni sociali.

Beatrice ha rivelato di non escludere la possibilità di intraprendere una carriera televisiva una volta lasciata la casa. Nel frattempo, su X sta circolando un video di Beatrice mentre conduceva la trasmissione “Linea Verde” su Rai Uno, dimostrando la sua versatilità e la sua esperienza nel mondo dell’intrattenimento.

Con il termine del Grande Fratello imminente, il pubblico aspetta con ansia di scoprire il futuro di Beatrice e le sue prossime avventure lavorative.

Bea: “lo sai che mi è venuta fame anch’io alla fine? Cioè anche a me volevo dire, ma come parlo? Non ti voglio frequentare mai più Giuseppe, né a te né a tutti loro!” VOLOOOO #grandefratello pic.twitter.com/4XsSFq1CS2 — M🌸 (@Skoolsucks2) March 17, 2024