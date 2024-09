Elisabetta Gregoraci torna a parlare di Flavio Briatore: “Mi ha rapita con la sua poesia”

Nonostante la separazione, Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore dimostrano di mantenere un legame profondo, uniti dall’amore incondizionato per il loro figlio Nathan Falco.





«Il matrimonio è finito, ma ci vediamo spesso e siamo uniti come genitori per il bene di Nathan», ha dichiarato Gregoraci durante un’intervista con Monica Setta nel programma Storie di donna la bivio, trasmesso su Raidue.

L’Inizio della Loro Storia D’Amore

Durante l’intervista, la showgirl ha rivelato l’origine della sua relazione con Flavio Briatore, ricordando un episodio significativo: «Mi notò in discoteca mentre ordinavo una camomilla. Il giorno seguente iniziò a scrivermi dei biglietti dolcissimi in cui diceva che ero speciale. Mi ha conquistata con la poesia». Questo gesto romantico segnò l’inizio del loro amore, che, pur giunto al termine, non ha scalfito l’affetto e il rispetto reciproco.

Nathan Falco e la Nuova Vita in Svizzera

Nathan Falco, il frutto dell’unione tra i due, si è recentemente trasferito in Svizzera per motivi di studio. «Lo abbiamo accompagnato al college e gli ho lasciato molte lettere. Gli ho detto: ‘Amore mio, se ti manca mamma, leggile. Sarà come se fossi con te’», ha confidato Gregoraci, visibilmente emozionata. «Nathan è felice, ha già molti amici e forse tornerà fidanzato», ha aggiunto con un sorriso.

L’Addio a Battiti Live

Parlando della sua carriera, Gregoraci ha affrontato anche il tema del suo addio a Battiti Live, lo show musicale che ha presentato per ben sette anni. «Non è stata una mia scelta. Se fosse stato per me, non avrei lasciato il programma», ha chiarito, lasciando intendere che avrebbe continuato a lavorarci con piacere e passione.

Il Dolore della Perdita della Madre Melina

L’intervista ha affrontato anche temi più delicati, come il profondo dolore per la perdita della madre Melina, scomparsa nel 2011 a causa di un tumore al seno. Gregoraci ha condiviso il suo dolore con grande sincerità: «Ho accompagnato mia madre in tantissimi ospedali. Le avevano dato un mese di vita, ma è riuscita a vivere altri dieci anni. Il mio primo tatuaggio è dedicato a lei. Da quando non c’è più, mi manca ogni giorno, come l’aria».

In questo modo, Elisabetta Gregoraci mostra come la vita continui, anche di fronte alle avversità, e come l’amore per la famiglia rimanga un tema centrale nella sua esistenza.