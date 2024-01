Mentre il nuovo anno ha appena iniziato, alcune celebrità sono state costrette a fare i conti con problemi di salute. La talentuosa cantante Elodie è una di loro. In un periodo in cui il mondo è alle prese con il Covid, l’influenza e altri virus respiratori, la giovane artista ha dovuto annullare il suo concerto previsto a Teramo per la serata del 1 gennaio. La decisione è stata presa a causa di una serie di problemi di salute che hanno colpito Elodie, tra cui una forte tracheite, influenza e tosse. È stata la stessa cantante a condividere la notizia e le sue scuse tramite i suoi canali social.

L’annuncio ufficiale

L’annullamento del concerto è stato ufficialmente comunicato dalla Acs, l’organizzatore dell’evento previsto in piazza Martiri il primo gennaio. La notizia ha deluso sicuramente i fan che attendevano con ansia l’esibizione di Elodie.

Una data di recupero ancora sconosciuta

Al momento, non è stata resa nota alcuna data per il recupero del concerto annullato. La speranza è che la cantante possa riprendersi al più presto e tornare sul palco per deliziare il suo pubblico.





Il messaggio di Elodie

Attraverso un post su Instagram, Elodie ha voluto condividere con i suoi fan i motivi del suo ritiro forzato dalla scena. Ha scritto: “Ciao a tutti, purtroppo devo a malincuore rinunciare alla performance di stasera a Teramo. Oltre all’influenza e alla tosse, ho una forte tracheite. I medici mi hanno visitato stamattina e mi hanno imposto il riposo forzato. Non sapete quanto mi dispiaccia, cerco sempre di rispettare tutti gli impegni presi e ci tenevo tanto a cominciare l’anno nuovo con voi. Ma è da qualche tempo che il mio fisico mi manda segnali, e adesso devo davvero fermarmi.”

È evidente che Elodie tenga molto ai suoi fan e che sia dispiaciuta per questa situazione, ma la salute è la priorità assoluta e speriamo che possa presto tornare in forma e sul palco per regalare nuove emozioni ai suoi ammiratori.