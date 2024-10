Empoli Napoli in streaming gratis? Guarda la partita in diretta Live TV

Dove vedere il match tra toscani e partenopei, orari e probabili formazioni. DAZN trasmette in esclusiva l’incontro del Castellani.





La Serie A torna in campo dopo la sosta per le nazionali con l’ottava giornata che vede protagoniste Empoli e Napoli. Il lunch match di domenica 20 ottobre 2024 metterà di fronte i toscani di Roberto D’Aversa e i partenopei di Antonio Conte allo stadio Carlo Castellani alle ore 12:30. Una sfida interessante tra due squadre con obiettivi diversi ma entrambe alla ricerca di punti importanti per la propria classifica.

Empoli: Obiettivi e Formazione

L’Empoli vuole dare continuità alle buone prestazioni mostrate in questo avvio di stagione, che lo vedono sorprendentemente nella parte sinistra della classifica. I toscani puntano a sfruttare il fattore campo per mettere in difficoltà la capolista e conquistare punti preziosi in chiave salvezza. D’Aversa dovrà fare a meno degli infortunati Ebuehi, Perisan, Sazonov e Zurkowski, ma potrà contare sul bomber Colombo supportato da Fazzini ed Esposito.

Napoli: Consolidare il Primato

Il Napoli capolista arriva a Empoli con l’obiettivo di consolidare il primato e allungare sulle inseguitrici. I partenopei sono reduci da cinque vittorie nelle ultime sei partite e vogliono proseguire la striscia positiva. Conte recupera Buongiorno in difesa ma deve ancora fare a meno di Lobotka e Meret. In attacco confermato il tridente Politano-Lukaku-Kvaratskhelia.

Dove e Come Vedere Empoli-Napoli

La partita Empoli-Napoli sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN. Gli abbonati potranno seguire il match in streaming sull’app di DAZN disponibile su smart TV, console di gioco, tablet, smartphone e altri dispositivi. La telecronaca sarà affidata a Stefano Buscaglia con il commento tecnico di Marco Parolo. Non sarà possibile vedere Empoli-Napoli in streaming gratis, in quanto non esistono piattaforme legali che trasmettono gratuitamente le partite di Serie A. L’unico modo per seguire il match in diretta è sottoscrivere un abbonamento a DAZN, che detiene i diritti esclusivi per trasmettere tutte le 10 partite di ogni giornata di campionato.

Opzioni di Abbonamento DAZN

DAZN offre diversi piani di abbonamento per soddisfare le esigenze di tutti i tifosi. Il piano Standard permette di vedere tutte le partite di Serie A su due dispositivi in contemporanea al costo di 40,99 euro al mese. Il piano Plus, al prezzo di 55,99 euro mensili, consente la visione su due dispositivi anche fuori casa. Per chi preferisce un abbonamento annuale, DAZN propone soluzioni con pagamento anticipato che consentono di risparmiare fino a 240 euro all’anno.

Probabili Formazioni

Le probabili formazioni di Empoli-Napoli vedono i padroni di casa schierarsi con il 3-4-2-1: Vasquez tra i pali, difesa a tre con Goglichidze, Ismajli e Viti. A centrocampo Gyasi e Pezzella sulle fasce, con Grassi e Anjorin in mezzo. In attacco Fazzini ed Esposito a supporto di Colombo. Il Napoli risponde con il 4-3-3: Caprile in porta, Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno e Spinazzola in difesa. Centrocampo con Anguissa, Gilmour e McTominay. Tridente offensivo composto da Politano, Lukaku e Kvaratskhelia.

Arbitraggio e Considerazioni Finali

La direzione di gara di Empoli-Napoli è stata affidata all’arbitro Rosario Abisso della sezione di Palermo. Gli assistenti saranno Mastrodonato e Scarpa, con Sozza quarto uomo. Al VAR ci sarà Paterna, coadiuvato da Mariani come AVAR.

Il Napoli parte favorito ma l’Empoli ha dimostrato di poter mettere in difficoltà anche le big del campionato, soprattutto tra le mura amiche. I partenopei dovranno mantenere alta la concentrazione per evitare passi falsi e difendere il primato in classifica. Una sfida che si preannuncia combattuta e ricca di spunti interessanti, da seguire in diretta su DAZN per tutti gli appassionati di calcio e tifosi delle due squadre.