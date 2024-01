In un’intervista rivelatrice, Fabio Fazio ha dichiarato che sta pianificando il suo ritiro dalla televisione. Questa notizia ha sorpreso molti, specialmente considerando il successo del suo programma “Che tempo che fa”. Fazio, tuttavia, sembra avere un piano ben definito per il suo futuro.

Un Ritiro Graduale

Fabio Fazio ha scherzato sul fatto che un anno in televisione equivalga a sette anni nella vita di una persona, citando Carlo Freccero. Questa prospettiva lo ha portato a decidere di dire addio al mondo della TV, ma non immediatamente. Ha annunciato: “Tra quattro anni scendo”. Questa decisione è guidata da una crescente consapevolezza della necessità di cambiare e dedicarsi ad altre passioni, come la lettura.

La Polemica su Sanremo

Nell’intervista, Fazio ha anche toccato l’argomento della polemica con la Rai, emittente con cui aveva lavorato per molti anni prima di passare ad un’altra rete. In particolare, ha fatto riferimento al divieto imposto ai cantanti di partecipare ad interviste in programmi al di fuori della Rai durante il Festival di Sanremo. Ha ironicamente commentato che la coincidenza tra questo divieto e il suo passato con la Rai è solo casuale.

La risposta di Roberto Sergio, amministratore delegato della Rai, è stata che i vincitori di Sanremo andavano da Fazio quando lui era in Rai, ma ora che è su un’altra rete concorrente, continueranno ad essere ospiti in Rai. Questo ha portato Fazio a concludere che, nonostante tutte le controversie, la televisione in Italia è ancora rappresentata principalmente dalla Rai e svolge un ruolo importante nella costruzione dell’identità nazionale.





In definitiva, Fabio Fazio ha annunciato il suo futuro ritiro dalla televisione, ma lo farà gradualmente nei prossimi quattro anni. La sua carriera televisiva ha lasciato un’impronta significativa e sarà interessante vedere come si evolverà la sua carriera in futuro.