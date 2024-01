Dopo le recenti stories pubblicate su Instagram, l’attenzione su Chiara Ferragni non accenna a diminuire. L’influencer è al centro di numerose discussioni e polemiche, con quattro inchieste in corso nei suoi confronti e una maxi multa dall’Antitrust. Nonostante al momento non ci siano ipotesi di reato concrete, la situazione potrebbe evolversi nei prossimi giorni.

La strategia social di Chiara Ferragni

Una delle scelte che ha suscitato dibattito riguarda il box delle domande che Chiara ha proposto ai suoi follower, con la semplice domanda “Come state?”. La peculiarità di questa interazione è che le risposte degli utenti sono visibili solo all’influencer, mentre il pubblico può vedere solamente la domanda. Questo ha suscitato perplessità e discussioni, poiché sembra creare una barriera tra Chiara e i suoi seguaci. Alcuni potrebbero aver atteso una risposta più diretta, magari sotto forma di un video.

La ‘letterina’ di Chiara Ferragni

Chiara ha anche condiviso una lettera in una story successiva, in cui ringrazia coloro che le sono stati vicini e le hanno inviato messaggi di supporto. Tuttavia, alcune celebrità hanno risposto in modo critico, sottolineando che non dispiace loro il fatto che abbia perso un milione di euro, dato che è già molto ricca. Il tono del messaggio di Chiara è apparso manipolatorio agli occhi di alcuni, con l’obiettivo di migliorare la sua immagine pubblica. Questo ha contribuito a erodere ulteriormente la sua credibilità.

Il look e le controversie passate

Chiara Ferragni è stata al centro delle critiche anche a causa del suo look, in particolare per un outfit grigio che ha suscitato polemiche e accuse di aver copiato un’attivista palestinese. Esperti di comunicazione e linguaggio del corpo hanno analizzato il video in cui indossava questo outfit, rilevando una possibile manipolazione da parte del suo staff. Il fatto che abbia scelto un maglioncino blu a collo alto per il suo ritorno non ha placato le critiche, e il suo impegno a devolvere un milione di euro al reparto di pediatria del Regina Margherita di Torino è stato accolto con scetticismo.





Accuse di ‘compra follower’ e recensioni negative

Cresce anche il sospetto che Chiara Ferragni stia “comprando follower”, con alcuni profili apparentemente falsi tra i suoi seguaci. Questa strategia potrebbe essere adottata dal suo staff per frenare il calo costante dei follower. Inoltre, i prodotti dei suoi brand hanno ricevuto recensioni negative, con l’87% degli utenti che esprimono insoddisfazione per la qualità delle scarpe, dei gioielli e del trucco. Queste recensioni stanno danneggiando la reputazione dei suoi brand e l’influenza dell’influencer nel mondo della moda.

In sintesi, Chiara Ferragni si trova in una fase critica della sua carriera, con numerose critiche che minano la sua credibilità e la sua popolarità. La sua strategia comunicativa e le decisioni prese in ambito social stanno suscitando dibattiti e polemiche, e il futuro della sua presenza online rimane incerto.