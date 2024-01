Il 33enne Marco Tulio Bomtempo ha trascorso il Capodanno in modo tragico nella capitale del Brasile, Brasilia. Ciò che doveva essere una serata di festa si è trasformata in una tragedia quando Marco è stato colpito da una violenta scossa elettrica e ha perso la vita dopo essersi tuffato in una piscina all’interno di un locale notturno.

L’incidente è avvenuto presso la discoteca Bothanic, e ciò che rende questa tragedia ancora più scioccante è che la piscina in cui Marco si è tuffato non era mai stata utilizzata per il nuoto, ma era presente solo a scopo decorativo. La gestione del locale ha sostenuto che la piscina era stata installata esclusivamente per migliorare l’aspetto visivo dell’ambiente.

Secondo quanto riportato dai media locali, Marco aveva annunciato ai presenti che avrebbe celebrato l’arrivo del nuovo anno tuffandosi nella piscina. Si è tolto la maglietta, l’ha consegnata a una ragazza presente, e si è lanciato in acqua. L’incidente è avvenuto pochi istanti dopo la mezzanotte, quando il giovane è entrato in contatto con l’acqua.





Una volta accaduto il tragico evento, i presenti hanno prontamente allertato i soccorsi, che sono giunti rapidamente sul luogo. Nonostante siano stati effettuati tentativi di rianimazione per ben 50 minuti, purtroppo il cuore di Marco Tulio non ha ripreso a battere, e il giovane è deceduto a soli 33 anni.

Indagini in Corso e Sotto Accusa i Gestori del Locale

Le autorità locali hanno avviato un’indagine sulla tragedia. Nel frattempo, i proprietari della discoteca si sono stretti attorno alla famiglia della vittima, ma hanno anche affermato di essere estranei all’incidente. Sostengono che la piscina era stata installata esclusivamente come decorazione e non era stata mai destinata al nuoto.

Questo tragico incidente ha scosso profondamente la comunità locale e solleva domande sulla sicurezza nei locali notturni e sulle precauzioni necessarie per prevenire tali incidenti in futuro.