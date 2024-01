Filippo Turetta, già condannato per il tragico femminicidio di Giulia Cecchettin, è al centro di una nuova vicenda. Deve affrontare un cambio di sezione all’interno del carcere di Montorio Veronese. Inizialmente detenuto nella sezione infermeria, ora è stato trasferito nella terza sezione, la quale è notoriamente sovraffollata. Tuttavia, solo due detenuti sembrano disposti a condividere la cella con lui.

La notizia che solo due detenuti sono disposti a condividere la cella con Filippo Turetta ha scatenato tensioni e proteste all’interno del carcere. Questa situazione evidenzia una serie di problemi all’interno dell’istituzione penitenziaria e solleva interrogativi sulla gestione dei detenuti.

L’associazione Sbarre di Zucchero, impegnata nelle questioni carcerarie, ha denunciato le disparità di trattamento all’interno del carcere di Montorio Veronese. Queste denunce mettono in luce come alcuni detenuti possano avere accesso a privilegi, come la possibilità di giocare con la PlayStation, mentre altri vengono lasciati in condizioni disumane nelle celle di isolamento. La situazione di Filippo Turetta, che ha attirato l’attenzione dei media, è diventata un simbolo di queste disuguaglianze.





La situazione carceraria di Montorio Veronese ha attirato l’attenzione di esponenti politici. Il sottosegretario Andrea Ostellari (Lega) e il deputato Ciro Maschio (Fratelli d’Italia) hanno annunciato una visita al carcere. Questa iniziativa segue le denunce sollevate dall’associazione Sbarre di Zucchero e ha l’obiettivo di esaminare da vicino i problemi denunciati. Si spera che questa attenzione politica possa portare a miglioramenti significativi nelle condizioni di vita dei detenuti e nella gestione delle problematiche carcerarie.