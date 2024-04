“Fiorello deve rimanere”: l’intervento di Meloni presso la Rai seguendo la partenza di Amadeus

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Giorgia Meloni avrebbe effettuato una chiamata ai vertici della Rai per assicurarsi che Rosario Fiorello non lasciasse l’emittente pubblica, seguendo le orme del collega e amico Amadeus. La Premier avrebbe espresso la volontà di offrire a Fiorello qualsiasi cosa desiderasse, in qualsiasi orario e su qualsiasi piattaforma mediatica, sia televisiva che radiofonica.





Giorgia Meloni si sarebbe detta pronta a intervenire personalmente, avendo un rapporto di lunga data con Fiorello, dato che in passato è stata babysitter della figlia dell’artista, Olivia. Nel corso di una conversazione con Giampaolo Rossi, futuro direttore generale della Rai, Meloni avrebbe sottolineato l’importanza di trattenere talenti del calibro di Fiorello, soprattutto in un periodo di difficoltà finanziarie per l’azienda, che conta debiti per oltre 600 milioni di euro e una robusta concorrenza da parte di Mediaset, La7 e Warner Bros-Discovery.

Il panorama attuale vede la Rai alle prese con una serie di addii illustri come quelli di Fabio Fazio, Massimo Gramellini, Corrado Augias, Bianca Berlinguer, Lucia Annunziata e ora, potenzialmente, Amadeus. La questione cruciale rimane: riuscirà la Rai a mantenere Fiorello nelle sue file?

Fiorello, da parte sua, era consapevole della decisione di Amadeus di lasciare l’azienda e lo aveva annunciato durante il suo programma VivaRai2. Con tono definitivo, ha dichiarato che la sua presenza in Rai è temporanea e legata esclusivamente alla durata dei suoi progetti televisivi, ribadendo la sua indipendenza e libertà professionale.

Nonostante le voci di un forte sostegno da parte del governo per la sua permanenza, Fiorello ha smentito queste speculazioni durante una delle sue trasmissioni, giocando sull’ironia e sostenendo di essere già impegnato in un “contratto col suo divano” post 10 maggio, data della sua prossima pausa.

La situazione contrattuale tra Fiorello e l’attuale amministratore delegato della Rai, Roberto Sergio, appare complicata, non essendo i due particolarmente legati. Questo dettaglio potrebbe influenzare significativamente le negoziazioni future e il potere contrattuale di Fiorello all’interno dell’azienda. La Rai e i suoi dirigenti si trovano dunque davanti a una sfida notevole: convincere uno dei suoi volti più noti a rimanere, nonostante le tentazioni di seguire Amadeus in nuove avventure televisive.