Amadeus se ne va dalla Rai, il toccante gesto del figlio Jose

In un’epoca di trasformazioni televisive, la notizia del lascito di Amadeus alla Rai ha catturato l’attenzione del pubblico e degli addetti ai lavori. Dopo giorni di speculazioni e discussioni, il famoso conduttore ha annunciato il 15 aprile il suo addio all’emittente storica italiana. Nonostante non ci siano ancora conferme ufficiali, si rumoreggia di un imminente accordo con Discovery, con una cifra stimata di 10 milioni di euro per quattro anni, equivalenti a 2,5 milioni all’anno. Il nuovo ruolo di Amadeus includerà la conduzione di un programma giornaliero, con la possibilità che si tratti dei Soliti Ignoti—i cui diritti sembrano interessare Warner Bros—e di uno show serale dedicato alla musica.





Il conduttore ha condiviso un video in cui spiega le ragioni di questa sua decisione, esprimendo gratitudine verso la Rai per i tentativi di convincerlo a rimanere. Il suo messaggio si chiude con un promettente “Ci vediamo in tv”, segno evidente di futuri progetti già in cantiere. La sua famiglia, composta dalla moglie Giovanna Civitillo e dal figlio Jose, ha supportato pubblicamente questa scelta, condividendo il video sui propri profili Instagram e aggiungendo simboli di speranza e fiducia, quali tre quadrifogli.

La possibile transizione verso il canale Nove è stata ulteriormente alimentata da dichiarazioni di altri personaggi del settore, come Fiorello, che ha parlato dell’accordo come se fosse già stato finalizzato. “È ufficiale, il Nove passa ad Amadeus”, ha affermato, rivelando un contratto di tre anni che sembra entusiasmare il conduttore per questa nuova avventura televisiva.

L’interesse mediatico intorno alla figura di Amadeus e i suoi futuri passi nel mondo della televisione sottolineano l’importanza di personalità di spicco nel mantenere vivo l’interesse del pubblico. Mentre il panorama televisivo continua ad evolversi, la carriera di Amadeus si prospetta ricca di nuove opportunità e sfide, segnando un capitolo significativo sia per la sua carriera sia per l’industria televisiva italiana. Con questi sviluppi, il pubblico rimane in attesa di scoprire come il conduttore saprà innovare la sua presenza sul piccolo schermo e quali nuovi traguardi riuscirà a raggiungere.