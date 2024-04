Fiorello seguirà Amadeus lasciando la Rai? Il Nove cerca nuovi talenti (e si fa il nome di Mentana). Tuttavia, il conduttore nega: «Io non andrò lì»

Amadeus ha recentemente detto addio alla Rai, lasciando il segno con un share del 28.4% per il suo ultimo episodio di “Affari Tuoi”. La notizia del suo passaggio alla rete Nove è prevista per diventare ufficiale entro questa settimana. Mentre Amadeus si prepara per una nuova fase della sua carriera, in Rai la priorità diventa trattenere un altro pilastro dell’intrattenimento televisivo, Fiorello, nel tentativo di evitare ulteriori polemiche politiche e mantenere alta la qualità dello spettacolo offerto.





Dinamiche e Sfide Attuali nella Rai

Le voci di una possibile partenza di altre figure chiave come Sigfrido Ranucci e Federica Sciarelli, aggiungono tensione all’ambiente in Rai. Ranucci, attraverso un post sibillino sui social, ha lasciato intendere che il suo programma “Report” continuerà “almeno fino a giugno”. Federica Sciarelli, d’altra parte, sembra essere diretta verso il pensionamento.

Fiorello, distanziandosi dalle scelte di Amadeus, ha condiviso in modo scherzoso le differenze tra le loro vite personali e professionali in un episodio di VivaRai2!, evidenziando che non seguirà Amadeus nella transizione a Nove. Ha anche annunciato una pausa dal suo show, preannunciando un periodo di riposo dopo l’ultima puntata, che vedrà ospiti come Amadeus e Jovanotti.

Dopo la pausa, Fiorello potrebbe considerare nuovi formati televisivi, possibilmente ispirati a show storici come “Quelli della notte” di Renzo Arbore, esplorando il potenziale del varietà nelle fasce notturne del palinsesto televisivo. Questa mossa potrebbe rivoluzionare ulteriormente il modo in cui il varietà viene percepito e consumato dal pubblico italiano.

L’ingresso di Amadeus in Nove solleva questioni sull’impatto che Warner Bros. Discovery, con i suoi 17 canali e la piattaforma streaming discovery+, potrebbe avere sul panorama televisivo italiano. Investimenti significativi in talenti e format originali potrebbero trasformare Nove da un giocatore minore a un contendente serio nel duopolio televisivo, sfidando non solo la Rai ma anche Mediaset e La7.

Con l’attenzione anche su possibili mosse nel settore giornalistico da parte di Warner Bros. Discovery, e le speculazioni su un interesse verso figure come Enrico Mentana, il futuro della televisione italiana sembra essere a un punto di svolta cruciale. La partenza di Amadeus e le decisioni future di Fiorello potrebbero segnare l’inizio di un’era di grandi cambiamenti nel modo in cui i contenuti vengono creati e offerti ai telespettatori.

In conclusione, mentre Amadeus si appresta a intraprendere nuovi percorsi con Nove, e Fiorello esplora le sue opzioni post-pausa, l’industria televisiva italiana si trova di fronte a sfide e opportunità che potrebbero definirne il futuro nel breve e medio termine.