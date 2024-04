Belve, Marcella Bella critica aspramente Anna Tatangelo: le dichiarazioni

In una franca intervista con Francesca Fagnani nel programma “Belve” del 16 aprile, Marcella Bella discute di carriera, controversie e il suo ruolo come icona LGBTQIA+.





Nell’ultima puntata di “Belve”, trasmessa ieri, Marcella Bella ha aperto il suo cuore, condividendo riflessioni intime e professionali riguardanti la sua carriera di lunga data e il suo rapporto con la comunità LGBTQIA+. Riconosciuta come un’icona all’interno di questa comunità, Bella ha espresso il suo affetto e supporto, nonostante abbia ammesso qualche difficoltà con l’acronimo completo.

Momenti di tensione e icona LGBTQIA+

Durante l’intervista, Marcella Bella ha esplorato la sua relazione con i suoi fan LGBTQIA+, affermando di essere vista come un’icona gay, una realtà che accoglie con umiltà e affetto. “Sono un’icona gay, anche se trovo strano dirlo. Tra i miei fan ci sono molti omosessuali,” ha detto la Bella, evidenziando il forte legame con i suoi ammiratori. Un piccolo equivoco sulla pronuncia dell’acronimo ha causato un breve momento di tensione con la conduttrice Francesca Fagnani, che è stato rapidamente superato con la solita eleganza della cantante.

Rivalità musicali e la sfida di Sanremo

Un altro tema toccato durante l’intervista è stato quello delle sue esperienze al Festival di Sanremo e la sua rivalità con Anna Tatangelo. Bella ha accusato Tatangelo di aver preso ispirazione da una sua precedente canzone per un brano presentato a Sanremo. “Due anni prima del suo brano, avevo presentato ‘Uomo bastardo’. La mia canzone era originale, la sua troppo simile,” ha lamentato Marcella, esprimendo frustrazione per non essere stata inclusa nella selezione di Sanremo per cinque anni consecutivi, nonostante le sue proposte innovative.

Confronto acceso con Lory Del Santo

Uno degli episodi più coloriti narrati da Marcella riguarda un confronto diretto con Lory Del Santo, che, secondo Marcella, si era comportata in modo troppo familiare con suo marito. “Lory si è avvicinata a mio marito in modo inappropriato. Ho reagito istintivamente, ho quasi lanciato una scarpa,” ha raccontato Marcella, descrivendo la scena con vivacità. La situazione si è conclusa senza ulteriori incidenti, ma ha lasciato un’impressione duratura sulla cantante e sulla sua percezione delle dinamiche nel mondo dello spettacolo.

Questa intervista ha offerto un ritratto autentico di Marcella Bella, mostrando la sua resilienza e sincerità, mentre continua a influenzare positivamente i suoi fan e la comunità artistica, mantenendo un legame forte con i suoi principi e valori.