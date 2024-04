Una coppia di scambisti e i loro 100 partner mensili: ecco la regola imprescindibile

Innamorati durante gli anni universitari, Hailey Rose e Max Fills hanno condiviso una visione aperta sul sesso, decidendo di esplorare insieme lo scambismo.





Hailey Rose e Max Fills rappresentano una coppia moderna, il cui amore ha preso vita nei corridoi universitari, poco prima di concludere il loro percorso accademico. La loro relazione si è distinta fin dall’inizio per una particolare apertura mentale riguardo al sesso, portandoli a sperimentare insieme il mondo dello scambismo.

Apertura verso nuove esperienze

Durante un episodio del podcast “Skinfluencer Success” condotto dall’attrice Tanya Tate, Hailey e Max hanno aperto una finestra sul loro stile di vita non convenzionale, discutendo delle dinamiche del loro rapporto e di come hanno abbracciato la pratica dello scambismo. “Abbiamo sempre voluto sperimentare questa via, e una volta intrapresa, ci ha resi incredibilmente felici,” hanno condiviso. “Abbiamo iniziato scambiandoci con altre coppie e il passaggio da zero a cento partner al mese è stato rapido. È stato essenziale comunicare apertamente per capire ciò che funzionava per noi e ciò che non andava.”

Regole e rispetto reciproco

Nonostante la loro scelta di vita possa sembrare non convenzionale, Hailey e Max sottolineano l’importanza del rispetto e dell’amore reciproco che rimane al centro della loro relazione. “Ci amiamo e ci rispettiamo profondamente, e proprio per questo manteniamo alcune regole fondamentali,” hanno spiegato. Una di queste è particolarmente significativa: “Dopo ogni incontro, si torna a casa. Non permettiamo di dormire nel letto di un altro partner subito dopo essere stati insieme.”

La coppia ha affrontato le sfide e le scoperte di questa scelta con una comunicazione continua, assicurandosi che entrambi si sentano a proprio agio con il proprio stile di vita. Questo racconto offre uno spaccato su come coppie moderne possano navigare relazioni aperte rispettando i sentimenti e le esigenze reciproche, rafforzando il legame attraverso esperienze condivise e discussioni aperte. Hailey e Max continuano a esplorare il loro rapporto con curiosità e rispetto, dimostrando che l’amore può assumere molte forme.