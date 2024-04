Elodie sarà la damigella d’onore al matrimonio incantato di Diletta Leotta

Diletta Leotta e Elodie, due icone dello spettacolo italiano, esemplificano un legame fraterno che verrà ulteriormente onorato nel prossimo matrimonio di Diletta con Loris Karius.





Un legame speciale

Diletta Leotta ed Elodie, entrambe celebrità ben affermate nel panorama mediatico italiano, condividono un rapporto che va oltre la semplice amicizia, radicandosi in un’affinità quasi fraterna. Recentemente, i riflettori si sono concentrati su di loro mentre trascorrevano tempo insieme, godendosi momenti di relax sotto il sole e dedicandosi a Aria, la figlia di Diletta e del calciatore Loris Karius.

“Dove non ci sono legami di sangue, le amicizie diventano scelte di cuore. Elo è proprio una di queste scelte,” ha condiviso Diletta durante un’intervista a Verissimo, sottolineando la profondità del loro legame.

Momenti di relax e complicità

Il calore e la complicità tra Diletta ed Elodie si manifestano nei tranquilli momenti trascorsi insieme, come quelli precedenti un’intervista con Mara Venier a “Domenica In”. Questi istanti sono stati immortalati in un selfie che cattura la loro felicità condivisa, amplificata dalla presenza della piccola Aria.

Questo non è un episodio isolato: già prima delle festività natalizie, le due avevano organizzato un giorno di relax in una spa, un gesto di Diletta per mostrare apprezzamento verso le amiche che la sostengono costantemente.

Un ruolo importante in un giorno indimenticabile

Il forte legame tra Diletta ed Elodie riceverà una nuova celebrazione a giugno, quando Elodie assumerà il ruolo di damigella d’onore al matrimonio di Diletta con Loris Karius. La cerimonia, prevista nella pittoresca isola di Vulcano, in Sicilia, vedrà la partecipazione di circa 160 invitati.

La scelta di Elodie come damigella d’onore evidenzia il sostegno e l’affetto che ha offerto durante la gravidanza di Diletta e nel suo ruolo di “zia affettuosa” per Aria. Questo momento rappresenterà non solo una festa nuziale, ma anche una celebrazione della solidarietà femminile, un valore che Diletta ed Elodie portano avanti con orgoglio.