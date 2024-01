Giulia Lavatura, chi è la mamma che si è lanciata dal balcone con la figlia di 6 anni

Un terribile episodio ha scosso la città di Ravenna, quando una donna di 41 anni, identificata come Giulia Lavatura, ha compiuto un gesto drammatico precipitando da un palazzo insieme a sua figlia di 6 anni e persino al loro cane. L’incidente ha avuto luogo da un’impalcatura di un edificio, ma fortunatamente la donna è sopravvissuta ed è attualmente ricoverata presso il pronto soccorso dell’ospedale Bufalini di Cesena.

Omicidio Pluriaggravato e Indagine in Corso

Il procuratore Stefano Stargiotti ha aperto un fascicolo per omicidio pluriaggravato e uccisione di animali, poiché anche il cane è tragicamente deceduto nell’incidente. Questa indagine è ancora in corso, ma il pm sta cercando di capire se ci siano circostanze aggravanti legate a questo tragico episodio.

Giulia Lavatura era seguita da circa dieci anni dal centro di salute mentale, ma non risultano denunce o particolari tensioni domestiche nelle sue vicinanze. Il marito, presente in casa al momento del fatto, sembra non aver avuto alcun sospetto di ciò che stava per accadere.





Testimonianze Scioccanti

Secondo alcune testimonianze, una vicina avrebbe udito la bambina gridare e implorare sua madre di non compiere il gesto disperato, poco prima che Giulia Lavatura si precipitasse dal palazzo insieme alla figlia e al cane. La caduta è stata udita anche dagli abitanti di edifici circostanti, e sono stati gli operai che lavoravano in un cantiere vicino a scoprire i corpi e dare l’allarme.

Le Motivazioni Dietro il Gesto

Prima dell’incidente, Giulia Lavatura ha lasciato un messaggio sui social media in cui ha espresso confusamente le motivazioni dietro il suo gesto tragico. Nel messaggio, accusa diverse persone della sua famiglia, compreso il padre, di essere violenti e aggressivi nei suoi confronti. Tuttavia, non sembrano esserci ordini restrittivi in atto a suo favore.

La famiglia sembra essere al centro di questo dramma, con Giulia che ha descritto le condizioni dell’ultimo Natale di sua figlia come terrificanti, con nonni urlanti e violenze fisiche nei confronti del cane di famiglia. Il suo messaggio sui social media contiene anche riferimenti al comportamento del marito, che lei accusa di non proteggerla e di avere un atteggiamento ostile nei suoi confronti.

In questa tragica situazione, le indagini proseguono per comprendere appieno cosa abbia portato a questo gesto sconvolgente e per assicurarsi che tutte le circostanze siano chiarite. La comunità è scossa da questa tragedia, e le autorità cercano risposte per capire cosa sia accaduto e come poter prevenire simili tragedie in futuro.