Grande Fratello, Luca Calvani annuncia la possibile uscita: “Sto pensando di tornare a casa”. 

Clima sempre più teso all’interno della casa del Grande Fratello, dove l’atmosfera conviviale della cena del Ringraziamento si è trasformata in un teatro di scontri accesi. Al centro del caos, una lite furiosa tra Shaila Gatta e Helena Prestes, che ha visto accuse, grida e insulti, suscitando indignazione sia tra i concorrenti che tra il pubblico da casa. L’episodio, giudicato eccessivo dai telespettatori, ha lasciato pesanti conseguenze, portando Luca Calvani a considerare l’abbandono del reality.





La scintilla che ha innescato il conflitto è stata una lettera scritta da Helena per il compleanno di Lorenzo Spolverato, gesto che Shaila ha interpretato come un’ulteriore provocazione. Durante la cena, in cui i concorrenti dovevano condividere messaggi di gratitudine, l’ex velina ha perso il controllo, scagliandosi contro la brasiliana con accuse violente. “Sono stati superati tutti i limiti!” hanno commentato molti utenti sui social, condannando l’episodio come uno dei più bassi di questa edizione.

Tra i presenti, solo Luca Calvani ha cercato di intervenire per placare gli animi, rivolgendosi a Shaila con un fermo: “Basta, Shaila! Fermati.” Tuttavia, il suo tentativo di mediazione è stato accolto con ostilità. La ballerina ha accusato il regista toscano di schierarsi sempre dalla parte di Helena, alimentando ulteriormente la tensione. Anche Giglio, che si era schierato con Shaila, è stato rimproverato da Luca per i suoi atteggiamenti provocatori. Stanco e deluso dalla piega presa dal confronto, Calvani ha lasciato la tavola, cercando rifugio in giardino per calmarsi.

È stato proprio dopo questo episodio che Luca, parlando in cucina con Pamela Petrarolo, ha manifestato il suo malessere e l’intenzione di lasciare il gioco. “Ti dico la verità, sto seriamente pensando di tornare a casa a fare l’albero di Natale,” ha confessato, lasciando Pamela visibilmente incredula. Quando lei gli ha chiesto se stesse scherzando, lui ha ribadito: “No, no. Se a loro piace questo…”, alludendo chiaramente all’atmosfera deteriorata all’interno della casa.

Le parole di Luca hanno trovato grande eco sui social, dove molti spettatori hanno espresso solidarietà nei suoi confronti. “Ha ragione Luca. Questo programma è diventato un circo,” ha scritto un utente su X (ex Twitter). Un altro ha commentato: “Luca, con la sua carriera, non dovrebbe abbassarsi a certe dinamiche. Se sceglie di uscire, fa bene.”

Non è la prima volta che il regista toscano, noto per il suo equilibrio e il tentativo di mantenere un clima sereno, si trova a fronteggiare situazioni complicate all’interno del reality. Il suo approccio misurato, tuttavia, sembra ormai in contrasto con le dinamiche accese che caratterizzano questa edizione. La lite tra Shaila e Helena, già molto criticata, potrebbe rappresentare la goccia che ha fatto traboccare il vaso, spingendo uno dei concorrenti più apprezzati a valutare il ritiro.