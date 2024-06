«Ho 32 anni e 10 pargoli, sono una benedizione. L’ultima è Noemi. Lavora solo mio coniuge, si va avanti con l’aiuto di Dio e degli amici»

Simona e Ionut Bogdan Cretu, residenti a Trevignano (Treviso), hanno accolto il 31 maggio la loro decima figlia, Naomi, rendendo la loro famiglia un vero esempio di amore e dedizione.





In soli 14 anni, Simona Bogdan Cretu (32 anni) e suo marito Ionut Bogdan Cretu (40 anni) hanno dato alla luce dieci figli, un record straordinario che ha reso la loro famiglia una delle più numerose della zona. Originari della Romania, vivono a Trevignano (Treviso) da 15 anni e fanno parte della comunità evangelica. “Al nostro fianco ci sono i nostri amici – hanno dichiarato Simona e Ionut al Gazzettino – i figli sono una benedizione, andiamo avanti con l’aiuto di Dio”.

Quattro fratellini e sei sorelline

Il primo figlio di Simona è nato nel 2010 e da allora la famiglia è cresciuta rapidamente. Ora, la 32enne ha dato alla luce quattro maschietti e sei femminucce, con Naomi, l’ultima arrivata, nata il 31 maggio all’ospedale di Oderzo, dove sono nati anche gli altri fratelli e sorelle. “Tutti i figli sono contenti – ha spiegato papà Ionut – e non vedono l’ora di conoscere la piccola e riabbracciare la mamma”.

Una vita piena di sfide

Gestire una famiglia così numerosa non è un compito facile. La famiglia Bogdan si sostiene solo con lo stipendio di Ionut, che lavora in un’azienda di vendita di mobili. Attualmente vivono in una casa di campagna, che però sta diventando troppo stretta per accogliere tutti. “Forse dovremo trovarne una più grande – hanno concluso – ma ci sentiamo felici e fortunati”.

Nonostante le sfide quotidiane, Simona e Ionut rimangono positivi e grati per le benedizioni della loro vita. La loro storia è un esempio di amore e resilienza, mostrando come, con il supporto della comunità e la fede, si possano affrontare anche le situazioni più impegnative.

La comunità locale ha mostrato grande ammirazione e sostegno per la famiglia, con molti che si sono offerti di aiutare in vari modi. La storia dei Bogdan Cretu continua a ispirare e a dimostrare che, con amore e dedizione, tutto è possibile.