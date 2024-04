Il Clandestino replica seconda puntata su Rai Premium: riassunto episodi 3-4

Trama e Dilemmi Etici di Travaglia La fiction “Il Clandestino” continua a catturare l’attenzione del pubblico con i suoi episodi ricchi di suspense e colpi di scena. Nei nuovi episodi, il protagonista Travaglia si trova ancora una volta a dover navigare tra dilemmi etici e personali, mentre cerca disperatamente di saldare un debito misterioso. Costretto dalle circostanze, accetta un incarico che mette alla prova i suoi principi.





La Modella e la Settimana della Moda di Milano Nel cuore della Milano Fashion Week, Travaglia viene coinvolto in una delicata missione di protezione. Grazie all’intervento di Carolina, una vecchia amica, viene assunto per fare da guardia del corpo a una modella araba. Quest’ultima, nonostante le minacce ricevute da un estremista per la sua decisione di indossare il velo durante la sfilata, è determinata a non farsi intimidire.

Approfondimenti Personali e Relazionali Parallelamente alle tensioni della settimana della moda, il legame tra Travaglia e Carolina si intensifica. Mentre collaborano, Travaglia trova in lei una confidente, rivelando le sue battaglie interne e la sua lotta per ricostruire la fiducia nelle relazioni dopo passate delusioni. Tuttavia, Bianca, la figlia adolescente di Carolina, avverte Travaglia sulle possibili vere intenzioni della madre, aggiungendo un ulteriore strato di complessità alla trama.

Conclusione del Caso e Nuove Scoperte Dopo aver brillantemente risolto il caso della modella minacciata, un altro colpo di scena attende Travaglia. Scopre che il suo mentore, Bonetti, ha preso la difficile decisione di interrompere le cure mediche che stava seguendo, lasciando il protagonista a riflettere sulle fragilità della vita.

Opzioni di Visualizzazione per gli Spettatori Per chi si fosse perso la messa in onda degli episodi, c’è la possibilità di recuperare “Il Clandestino” su Rai Premium. Gli episodi sono disponibili anche in streaming tramite RaiPlay, accessibile sia da dispositivi mobili che collegando una Smart TV. La seconda puntata sarà trasmessa sabato 20 aprile 2024, alle 21.20, offrendo a tutti gli appassionati un’altra occasione di seguire le vicissitudini di Travaglia e gli intricati intrecci di questa avvincente serie.