Nel primo pomeriggio del 2 gennaio, una tragica collisione tra un suv, un’ambulanza in servizio e un tir, avvenuta nei pressi dello svincolo di Pordenone lungo la strada regionale 177, ha causato la morte di 3 persone e il ferimento di altre 2. La dinamica dell’incidente sembra essere legata a un tentato sorpasso non autorizzato, sebbene le indagini siano ancora in corso.

L’incidente ha avuto luogo su una strada provinciale a scorrimento veloce che collega Pordenone a Sequals. Secondo le prime ricostruzioni, sembra che l’incidente abbia avuto origine da un sorpasso rischioso da parte di uno dei veicoli coinvolti, forse il suv o l’ambulanza. Il tir, purtroppo innocente, è finito in una scarpata sottostante la strada nel tentativo di evitare un impatto devastante con gli altri due mezzi. Oltre alle vittime, un membro del personale della Croce Rossa e il conducente del suv hanno riportato gravi ferite.

Le tre vittime di questo tragico incidente sono state identificate come Pierantonio Petrocca, Graziella Mander e Claudia Clement. Pierantonio Petrocca, 52 anni, era il conducente del tir e, secondo le informazioni disponibili, aveva iniziato il suo primo giorno di lavoro. Era originario della Calabria e residente a Valvasone. Graziella Mander, 60 anni, residente a Pinzano al Tagliamento, era una volontaria della Croce Rossa e si trovava alla guida dell’ambulanza al momento dell’incidente. Claudia Clement, la più anziana delle vittime con i suoi 80 anni, era originaria della Svizzera ma si era trasferita a Pordenone dopo la pensione. La donna si trovava sul lettino dell’ambulanza mentre si dirigeva verso casa, dopo essere stata al Policlinico di Padova per una seduta di dialisi.





Questa tragedia ha scosso profondamente la comunità di Pordenone, e le indagini sono ancora in corso per determinare le cause esatte di questo incidente mortale.