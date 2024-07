La presunta amante di Lino di Temptation Island dichiara che lui le aveva riferito di recarsi per svolgere il ruolo di tentatore

Prende forma e sostanza una segnalazione che circolava in rete riguardo a Lino Giuliano, partecipante a Temptation Island 2024. Gli esperti di gossip Amedeo Venza e Deianira Marzano avevano già condiviso nelle scorse settimane sui rispettivi profili Instagram un video del compagno di Alessia Pascarella, girato in auto con una ragazza bionda, il cui volto era stato oscurato per motivi di privacy. A poche ore dalla conclusione del programma, i due hanno ripubblicato il medesimo video, rivelando tuttavia il volto e il nome della giovane. Quest’ultima accusa oggi Lino di averle mentito, sostenendo di averlo frequentato fino a poco prima del suo ingresso nel villaggio dei fidanzati allestito presso l’Is Morus Relais in Sardegna.





La versione di Federica, presunta fiamma di Lino Giuliano

Amedeo Venza è stato il primo a rivelare l’identità di Federica, riproponendo il video già diffuso in precedenza, questa volta senza oscurare il volto della giovane. “È lei la ragazza che Lino frequentava prima di andare a Temptation”, ha dichiarato l’esperto di gossip. Una versione confermata dalla diretta interessata: “Mi aveva detto che sarebbe andato a Temptation Island come tentatore e che si trattava di un’esperienza televisiva. Quando ho scoperto tutto e me lo sono ritrovato lì in coppia, ho contattato Amedeo Venza e Deianira Marzano che, per rispetto del programma, hanno atteso la conclusione del suo percorso”. Poco dopo, la giovane ha mostrato uno screenshot di una serie di messaggi che afferma di aver ricevuto dall’ex compagno di Alessia. “Non mi fare 2000 chiamate, ho solo raccontato la verità”, ha aggiunto.

Il silenzio di Lino Giuliano

Sotto accusa pubblica da parte della donna che sostiene di averlo frequentato fino all’ingresso nel villaggio dei fidanzati, Lino ha optato per un atteggiamento di silenzio. Le uniche accuse mosse sono state quelle rivolte all’ex compagna Alessia, la quale sostiene che Lino l’abbia diffamata. Non ha ancora fornito una risposta all’ultima segnalazione che lo coinvolge.