La ventiduenne accusata di aver assassinato due neonati a Parma lavorava come babysitter: “Affermava di avere una grande passione per i bambini”

Una terribile vicenda emerge da Vignale di Traversetolo, in provincia di Parma: una ragazza di 22 anni è accusata di aver partorito e poi ucciso due neonati, seppellendoli nel giardino della sua casa. Questa giovane, che lavorava come babysitter per mantenersi gli studi universitari, ha stupito chi la conosceva. Un imprenditore locale, Enrico Castellani, racconta di averla ingaggiata nell’aprile scorso per prendersi cura dei suoi figli, affermando che non aveva mai notato segni di una gravidanza. “Era brava con i bambini e sempre sorridente”, ha dichiarato Castellani, sottolineando la sua impressione di una ragazza senza alcun cambiamento visibile.





Il mistero si infittisce, in quanto la Procura ha trovato che nessuno, compreso il fidanzato, fosse a conoscenza della sua gravidanza, e che la ragazza avesse persino evitato di mangiare per non ingrassare. “È incredibile pensare che qualcuno così affettuoso potesse nascondere qualcosa di tanto atroce”, ha aggiunto Castellani, visibilmente scosso. Gli amici della giovane hanno confermato che non c’era stata alcuna assistenza medica durante la gravidanza; il parto, come riportato, sarebbe avvenuto nella dimora familiare, lontano da ospedali o cliniche.

La 22enne è attualmente indagata per omicidio volontario e occultamento di cadavere, e pare abbia dichiarato di aver agito da sola. Dopo il ritrovamento dei resti del secondo neonato, i carabinieri del Ris di Parma hanno avviato scavi supplementari nella villetta. La situazione si presenta complessa, con molti interrogativi ancora senza risposta.

La notizia ha suscitato shock e incredulità nella comunità, dove la giovane era considerata una persona affettuosa e premurosa. Il fatto che un comportamento così drammatico potesse essere tenuto nascosto suscita interrogativi sulla salute mentale della ragazza e sulle circostanze che l’hanno portata a una decisione così tragica. Ogni dettaglio della vicenda continua a essere seguito con grande attenzione dalle autorità e dai media, in attesa che emergano ulteriori chiarimenti.