SeaArt: Un Tributo a Marco Vannini

Venerdì 5 gennaio segna l’inizio di SeaArt, una mostra straordinaria dedicata al ricordo di Marco Vannini. Questo evento unico nel suo genere prende vita nel Teatro Marco Vannini di Ladispoli, rappresentando un omaggio sentito e commovente a questo illustre artista.

Un’Esposizione Eclettica

SeaArt non è una mostra d’arte comune, ma piuttosto un’esperienza eclettica che abbraccia varie forme di espressione artistica. Qui troverete opere di pittura, fotografia, scultura, e illustrazione che si fondono armoniosamente con esibizioni musicali e vocali. Alcuni degli artisti partecipanti hanno creato opere appositamente per questa occasione, aggiungendo un tocco personale e speciale alla mostra.

Eventi Live da non Perdere

L’inaugurazione di SeaArt il 5 gennaio alle 10:30 sarà accompagnata da un toccante omaggio vocale e pianistico eseguito da due talentuose soprano, Monica Federico ed Arianna Castelli, insieme alla pianista Giovanna Santoro, artiste de La Voce dell’Essere. Questo evento musicale segna l’inizio di un fine settimana straordinario dedicato all’arte e alla creatività.





Il 6 e il 7 gennaio, sarà Luca Esposito (ellekappauno) ad intrattenere il pubblico con la sua musica coinvolgente. Questi eventi live promettono di aggiungere una dimensione unica alla mostra, permettendo al pubblico di immergersi completamente nell’arte.

Gli Artisti in Mostra

SeaArt vanta una lista impressionante di artisti che parteciperanno all’esposizione. Ognuno di loro contribuirà al fascino e alla diversità della mostra. Ecco alcuni dei talentuosi artisti presenti:

Pamela Alfieri (Trip)

Giulia Angiulli

Duccio Bombardini

Stefano Bove (Zhew)

Roberta Brugnetti

Alessandro Bruno

Giorgio Consoli

Maria Laura Di Carlo

Patrizio Del Bianco

Teresa Di Sario

Fabrizia Frau

Lara Garofalo

Giuliano Gentile

Daniele Giacomozzi

Pino Giuffrè

Zara Kiafar

Luisana Leone (Lulù)

Giancarlo Magazzù

Gabriella Maramieri

Mirko Mauro

Giulia Mosca

Clemente Olivadoti

Veronica Pellegrini

Antonella Pirozzi

Lola Poleggi

Andrea Puca

Massimo Rossi

Loredana Sala

Giovanna Santoro

Marta Quercioli

Questi talentuosi artisti contribuiranno a rendere SeaArt un’esperienza indimenticabile per tutti coloro che avranno il privilegio di visitarla.

SeaArt è un omaggio appassionato a Marco Vannini e una celebrazione dell’arte in tutte le sue forme. La mostra si svolgerà nell’arco di diversi giorni, permettendo al pubblico di immergersi completamente in questo straordinario mondo artistico. Non perdete questa opportunità di scoprire nuove forme di espressione artistica e di rendere omaggio a un grande artista.