L’attore Bill Cobbs, noto per il suo ruolo in “Una notte al museo”, è deceduto all’età di 90 anni

Bill Cobbs, rinomato per i suoi ruoli in oltre 200 film, è deceduto pacificamente nella sua residenza in California, lasciando un’eredità duratura nel mondo del cinema.





Bill Cobbs, noto attore americano che ha avuto una carriera estesa e variegata nel cinema, è morto martedì 25 giugno, nella sua abitazione in California. La notizia è stata annunciata dal suo fratello attraverso un toccante messaggio su Facebook. Nel post si legge: “È con grande tristezza che annunciamo la scomparsa di Bill Cobbs. Bill è deceduto serenamente circondato dall’affetto dei suoi familiari dopo aver recentemente celebrato il suo novantesimo compleanno.”

Nato nel 1934 a Cleveland, Ohio, Cobbs iniziò la sua carriera cinematografica relativamente tardi. Fece il suo debutto nel 1974 con un piccolo ruolo nel film “The Taking of Pelham One Two Three”. Gli anni ottanta segnarono il decollo della sua carriera con partecipazioni in noti film e serie TV come “The Cotton Club”, “Il colore dei soldi”, “The Equalizer”, e persino nel celebre programma per bambini “Sesame Street”.

Nel corso degli anni, Cobbs ha lavorato in diverse produzioni significative, tra cui “Guardia del Corpo” accanto a Kevin Costner nel 1992 e “Ghosts of Mississippi” nel 1996. Ha inoltre avuto un ruolo sotto la direzione di Clint Eastwood nel film “Bird”.

Una delle sue interpretazioni più amate dal grande pubblico fu nel film fantasy “Una Notte al Museo”, dove ha impersonato un guardiano notturno al fianco di Ben Stiller. Questo ruolo gli ha conferito una notorietà ancora maggiore, consolidando il suo status di attore versatile e carismatico.

Cobbs lascia dietro di sé non solo un’impressionante eredità cinematografica ma anche il ricordo di un uomo profondamente amato per il suo spirito gentile e la sua generosità, ricordato come un compagno, fratello, zio, genitore surrogato, padrino e amico.