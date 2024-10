Le nuove calzature trasparenti di Ilary Blasi: prendono ispirazione da un capolavoro artistico e hanno un prezzo superiore ai mille euro

Ilary Blasi ha trascorso un’estate “di fuoco” tra impegni lavorativi e vacanze in giro per il mondo ma ora che l’autunno è cominciato è tornata alla sua normale routine. Attualmente si è presa una pausa dalla tv ma continua ad avere un rapporto diretto con i fan attraverso i social, dove non esita a documentare la quotidianità fatta di dolci momenti con le figlie ed esperienze di coppia col compagno Bastian Muller (ultima tra tutte quella all’Oktoberfest di Monaco). Di recente, inoltre, ha mostrato un esclusivo regalo ricevuto da uno dei suoi brand preferiti: un paio di vertiginosi tacchi a spillo dal significato “simbolico” che sembrano essere destinati a diventare iconici.





L’esclusivo regalo ricevuto da Ilary Blasi

Non è una novità che Ilary Blasi ami le scarpe col tacco a spillo, basta passare in rassegna ogni sua apparizione pubblica per capire che non riesce proprio a rinunciarci. Sono il tratto distintivo del suo stile, ne possiede di ogni tipo, dalle classiche pumps in tinta unita a quelle tempestate di cristalli, e non esita ad acquistarne di nuove per essere sempre sul pezzo in fatto di tendenze. Il brand che preferisce? Le Silla, che ha collaborato con lei praticamente durante ogni esperienza televisiva. Non sorprende, dunque, che nelle ultime ore l’azienda le abbia inviato un regalo davvero speciale: i nuovi décolleté “opera d’arte” realizzati per celebrare il 30esimo anniversario del marchio.

Il regalo di Le Silla a Ilary Blasi

Il significato “simbolico” delle scarpe col tacco “gocciolante”

Si chiamano Anthea e sono le pumps lanciate da Le Silla per il suo 30esimo anniversario, la loro particolarità? Sono realizzate in plexy trasparente, dunque lasciano intravedere il piede, e hanno un tacco d’oro di 120 mm galvanizzato e a stiletto. Il dettaglio che non può passare inosservato è che l’iconico petalo metallico sul tallone presenta un’originale colatura a effetto “gocce” ideata per rendere omaggio alle opere surrealiste di Dalì.