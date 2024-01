Leonardo Babetto, colpito improvvisamente da un dolore alla gamba, si spegne a soli 16 anni

Venezia è stata scossa da una notizia che ha lasciato l’intera comunità addolorata. Leonardo Babetto, un giovane di soli 16 anni, ci ha lasciato a causa di una malattia implacabile: un tumore.

La lotta di Leonardo contro questa malattia è stata breve, ma non meno intensa. La sua tenacia e il suo sorriso contagioso hanno accompagnato ogni fase della sua battaglia. La comunità si è unita nel sostenerlo e nella speranza di un miracolo, ma il destino ha deciso altrimenti.

Una Diagnosi Inaspettata

La storia di Leonardo ha avuto inizio con un fastidioso dolore alla gamba, che presto ha rivelato la sua oscura verità: un tumore. La notizia ha colpito la sua famiglia e gli amici come un fulmine a ciel sereno. Nonostante tutti gli sforzi e le cure ricevute presso un ospedale a Vicenza, la sua salute si è rapidamente deteriorata, portandolo a un tragico destino il 6 gennaio.





La Persona dietro il Nome

Leonardo Babetto, nato nel 2007 e orgogliosamente veneziano, era un giovane con una passione straordinaria per la meccanica. Frequentava il biennio delle superiori presso l’Istituto Tecnico Fermi di Venezia e aveva grandi progetti per il suo futuro, desiderando specializzarsi proprio in quel campo. Fin da bambino, aveva dimostrato una straordinaria abilità nell’arte della meccanica, condividendo la sua passione con chiunque avesse avuto il privilegio di conoscerlo. La sua prematura scomparsa ha lasciato un vuoto profondo nella vita di coloro che lo hanno amato e conosciuto, in particolare nella sua famiglia e tra gli amici, tra cui una giovane sorella che ora dovrà affrontare la vita senza il suo prezioso fratello maggiore. La luce di Leonardo continuerà a brillare nei cuori di coloro che hanno avuto la fortuna di incrociare il suo cammino.