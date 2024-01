Voi sapete quante mogli ha Bobby Solo? Sophie Teckel, Mimma Foti, Tracy Quade

Il cantante italiano Bobby Solo, conosciuto per le sue canzoni di successo, è stato al centro di diverse storie d’amore e matrimoni. In questo articolo, esploreremo quanti matrimoni ha avuto e chi sono state le donne che hanno fatto parte della sua vita.

Il Primo Matrimonio con Sophie Teckel

Nel dicembre del 1967, Bobby Solo sposò Sophie Teckel, una ballerina francese. Il loro matrimonio durò per ben 24 anni e durante questo periodo la coppia ebbe tre figli: Alain nel 1968, Chantal nel 1971 e Muriel nel 1975. Questa storia d’amore ebbe purtroppo una fine nel 1991, quando la coppia decise di divorziare. Tuttavia, Bobby riconobbe anche la figlia Veronica, nata il 16 marzo 1990 da una relazione con Mimma Foti.

Il Secondo Matrimonio con Tracy Quade

Successivamente, Bobby Solo decise di dare una seconda possibilità all’amore sposando Tracy Quade, un’hostess con origini coreano-statunitensi. Questo secondo matrimonio ha portato gioia alla sua vita, e insieme hanno avuto un figlio di nome Ryan, nato nel 2013. Tracy è stata una presenza costante nella vita di Bobby negli ultimi anni.





In conclusione, Bobby Solo ha avuto due matrimoni significativi nella sua vita, il primo con Sophie Teckel, che ha dato alla luce i suoi primi tre figli, e il secondo con Tracy Quade, con cui ha condiviso momenti felici e il loro adorabile figlio Ryan. La sua storia d’amore e la sua carriera musicale continuano a essere fonte di ispirazione per molti fan in tutto il mondo.