Un enigma avvolge la tragica morte di Mattia Coada, un bambino di 8 anni deceduto all’ospedale dei Santi Giovanni e Paolo. L’autopsia è stata disposta per gettare luce sulle circostanze del suo improvviso decesso, e tre medici dell’Ulss 3 Serenissima, operanti nel reparto di Pediatria dell’ospedale, sono ora sotto indagine in questa dolorosa vicenda.

Il pubblico ministero Laura Cameli ha convocato un’udienza per incaricare l’autopsia, un passo cruciale per stabilire le cause della morte di Mattia. La famiglia Coada, assistita dagli avvocati Andrea Franco e Renato Alberini, è parte offesa in questa delicata procedura legale.

I Dettagli dell’Autopsia e i Consulenti Coinvolti





L’autopsia, considerata necessaria dalla Procura a causa di sospetti di reato, sarà eseguita dalla dottoressa Alessia Viero di Padova e dal professor Egidio Barbi di Trieste. La famiglia Coada ha selezionato tre medici legali, Antonello Cirnelli, Silvia Tambuscio e Andrea Galassi, come consulenti. Anche la difesa dei medici indagati avrà i propri esperti.

L’esame autoptico è previsto per venerdì o, al più tardi, lunedì, presso l’ospedale all’Angelo di Mestre.

Cronologia degli Eventi e Richiesta di Verità

La tragica vicenda ha avuto inizio con il primo soccorso al punto di primo intervento dell’ex ospedale al mare alle 3.30 del 28 dicembre, seguito dal trasferimento al Civile, dove Mattia è arrivato in idroambulanza. I genitori, in cerca di risposte, desiderano comprendere le circostanze del peggioramento del loro figlio, che ha portato a un arresto cardiocircolatorio e alla sua morte alle 17.09.

Una Richiesta di Miglioramento dei Servizi Pediatrici

In seguito a questa tragica perdita, è stata lanciata una petizione online per chiedere un servizio di assistenza pediatrica 24 ore su 24 al Lido. La petizione ha già raccolto 425 firme in sole 24 ore, sottolineando l’importanza di accesso a cure pediatriche tempestive e professionali, senza limiti di orario o giorno. La famiglia Coada cerca giustizia e risposte, mentre la comunità si mobilita per migliorare i servizi pediatrici nell’area.