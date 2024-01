Mara Venier e la Gaffe a Domenica In: Caos in Studio

Nella puntata di Domenica In del 7 gennaio 2024, la celebre conduttrice Mara Venier ha fatto una gaffe divertente che ha scatenato il caos in studio. Durante l’intervista con l’ospite Virginia Raffaele, Venier ha commesso un errore riguardante lo show imminente di Raffaele, “Colpo di Luna,” chiamandolo erroneamente “Colpa di Luna.”

L’incidente ha portato ad una serie di reazioni esilaranti da parte di Mara Venier e degli autori dello spettacolo. La conduttrice, scherzando sulla sua gaffe, ha sottolineato che la colpa non era sua, temendo che la critica potesse commentare che stava diventando “rin*****nita” e che avrebbe dovuto andare in pensione. Ha quindi mostrato il cartellone con il nome corretto dello show davanti alle telecamere per dimostrare l’errore.

Nonostante l’iniziale imbarazzo, Mara Venier è riuscita a trasformare la sua gaffe in un momento divertente, creando un clima di allegria in studio. La conduttrice di Domenica In ha dimostrato ancora una volta il suo spirito brillante e il suo talento nel gestire situazioni impreviste in diretta.





Durante la stessa puntata, Mara Venier ha elogiato le abilità di Virginia Raffaele, definendola un talento poliedrico che eccelle non solo nell’imitazione, ma anche nel canto e nel ballo. Raffaele si prepara per il suo nuovo show, “Colpo di Luna,” che debutterà il 12 gennaio su Rai1 in prima serata. Sarà una serata ricca di sorprese e divertimento, grazie all’indiscutibile talento di entrambe le donne.

Inoltre, la puntata di Domenica In è stata arricchita dalla presenza di altri ospiti famosi, come Donatella Rettore, che ha rivelato uno scoop su Sanremo 2024, e Bobby Solo, che ha ricordato il suo caro amico Little Tony, scomparso nel 2013. Luca Argentero ha fornito anticipazioni sulla terza stagione di “Doc – Nelle tue mani,” lasciando intendere che potrebbe essere l’ultima. La prossima edizione del Festival di Sanremo è stata discussa approfonditamente, con la conferma delle date dal 6 al 10 febbraio 2024.