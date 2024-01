Matilde Gioli chi è il fidanzato Alessandro Marcucci

Matilde Gioli, l’attrice nota per il suo ruolo in “Doc – Nelle tue mani,” ha una storia d’amore che sta attirando l’attenzione dei fan: il suo fidanzato Alessandro Marcucci. In questo articolo, esploreremo la loro relazione attraverso i post su Instagram di Matilde Gioli e daremo uno sguardo alle tappe chiave della carriera dell’attrice nei recenti anni 2021 e 2022.

Estate 2021: La Prima Apparizione

Durante l’estate del 2021, sul profilo Instagram di Matilde Gioli sono apparse numerose foto che la ritraevano in compagnia di Alessandro Marcucci. Nello stesso anno, l’attrice è apparsa in due film: “Va bene così,” diretto da Francesco Marioni, e “Futura,” diretto da Lamberto Sanfelice. Inoltre, ha fatto una comparsa nel videoclip della canzone “Sorriso grande” di Alessandra Amoroso.

Natale 2021: La Conferma

A Natale 2021, Matilde Gioli ha condiviso una foto su Instagram con la didascalia “#Natale2021,” in cui ha taggato Alessandro Marcucci. Questo gesto ha consolidato ulteriormente la loro relazione e ha attirato l’attenzione dei fan.





Il 2022 di Matilde Gioli e Alessandro Marcucci

Nell’inverno del 2022, Matilde Gioli ha condiviso su Instagram numerose foto che li ritraevano felici insieme, incluso uno scatto che cattura un tenero bacio tra loro. L’attrice ha condiviso i suoi sentimenti per Marcucci attraverso un lungo post su Instagram, dichiarando apertamente il suo amore per lui con le parole “Ti amo Alessandro.” Questo gesto ha fatto molto parlare di loro e ha rafforzato ulteriormente il loro legame.

Il 2022 è stato anche un anno importante per la carriera di Matilde Gioli, con la seconda stagione di “Doc – Nelle tue mani” e la sua partecipazione a due film: “Quattro metà” e “Bla Bla Baby.” L’attrice è anche diventata conduttrice del reality show “Summer Job.”

Inoltre, Matilde Gioli ha continuato a condividere momenti felici accanto ad Alessandro Marcucci sul suo profilo Instagram durante tutto il 2022, dimostrando che il loro amore sta crescendo sempre di più.