Marica Pellegrinelli ha dato alla luce una figlia: ecco come hanno reagito Eros e Aurora Ramazzotti

Marica Pellegrinelli ha accolto il suo terzo figlio, Ariela Wilhelmina Djoko, frutto dell’amore con il compagno William Djoko. La notizia è stata diffusa tramite un post emozionante su Instagram, seguito da due storie, in cui la modella ha condiviso le prime immagini della neonata, nata il 29 aprile. L’annuncio, sebbene ritardato, riflette il desiderio di privacy e la dolcezza di un momento tanto atteso dalla coppia.





La modella ha espresso il suo entusiasmo e amore nei confronti della nuova arrivata con parole toccanti: “Eccoti qui! Finalmente con noi, ti abbiamo immaginata per tutti questi mesi ed hai superato ogni nostra aspettativa con la tua dolcezza e pazienza, ti amiamo già infinitamente e cercheremo di tutelarti il più possibile.” Queste parole non solo celebrano l’arrivo di Ariela ma rivelano anche l’emozione e l’attenzione dei genitori nei confronti della loro piccola.

William Djoko, descritto come un pilastro di sostegno per Marica, è stato elogiato per il suo ruolo attivo e armonioso all’interno della famiglia. “Papà William ci sostiene in ogni mio passo, in ogni tuo passo ed è lui il nostro grazie più forte, con lui tutto è armonia,” ha aggiunto Pellegrinelli, sottolineando l’importanza del supporto e dell’amore incondizionato nella crescita dei loro figli.

Negli ultimi dieci giorni, la coppia ha cercato di informare amici e familiari riguardo alla nascita di Ariela, assicurandosi che la gioia fosse condivisa tra i più vicini prima di rendere pubblica la notizia. “Abbiamo cercato d’informare i nostri cari in questi dieci giorni e speriamo di non aver escluso nessuno,” ha spiegato Marica, rivelando l’intento di condividere questa felicità in modo personale e diretto prima di annunciare ufficialmente l’arrivo di Ariela al mondo.

La casa della famiglia Pellegrinelli ora risuona di festa, piena di amore, fiori, incensi e doni, creando un ambiente accogliente e gioioso per la nuova arrivata. Il post di Marica ha suscitato numerosi commenti di congratulazioni e gioia sotto alle foto, segno dell’affetto che il pubblico riserva alla famiglia.

Curiosamente, Eros Ramazzotti, ex marito di Marica e padre dei suoi primi due figli, non ha commentato il post, limitandosi a lasciare un “mi piace” insieme alla sua nuova compagna Dalila Gelsomino e alla figlia Aurora Ramazzotti. Questa scelta discreta riflette forse un rispetto per la privacy e i nuovi capitoli nella vita degli ex coniugi.

La storia di Marica Pellegrinelli è un esempio di come le figure pubbliche gestiscono momenti privati di grande significato con delicatezza e amore, cercando di bilanciare la propria visibilità con la normalità delle esperienze umane che toccano tutti, celebrità o meno.