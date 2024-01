Il 2024 sembra essere un anno di continuità per Chiara Ferragni, caratterizzato dalle polemiche che hanno caratterizzato il suo finale nel 2023. Nonostante i suoi tentativi di chiarire la situazione attraverso il silenzio, le scuse pubbliche e i post sui social network, le critiche relative al controverso episodio del pandoro non sembrano diminuire. In merito a questa vicenda, Maurizio Battista ha espresso la sua opinione durante una recente apparizione nella trasmissione “La volta buona”, senza mai nominare esplicitamente Chiara Ferragni.

Nello specifico, il noto comico e attore romano, ospite del programma condotto da Caterina Balivo, stava presentando il suo spettacolo teatrale intitolato “Caro Babbo Natale ti scrivo…”, in cartellone fino al 14 gennaio. Durante la trasmissione, Maurizio Battista ha lanciato una frecciatina, senza troppi veli, indirizzata alla Ferragni. “Lo dico con franchezza,” ha affermato rivolgendosi a Caterina Balivo, “il 14 gennaio sul palco vedrete il direttore del Bambin Gesù. Da noi, non vendiamo pandori, fatelo sapere. Una parte dell’incasso sarà devoluta all’ospedale, ma non l’abbiamo annunciato in anticipo. Lo stiamo dicendo ora, dopo la vendita dei biglietti.”

Nonostante Maurizio Battista eviti di menzionare esplicitamente Chiara Ferragni, è chiaro a chi si stia riferendo. Ha continuato dicendo: “Credo che una parte delle risate che regaliamo ogni sera debba essere destinata a chi, purtroppo, non può ridere. Quando un bambino è malato, tutta la sua famiglia soffre, dai nonni agli zii. Lo dico ora, quando i biglietti non sono ancora in vendita, quindi non stiamo cercando di promuovere nulla. Lo dico con sincerità. Abbiamo tutti vissuto momenti di sofferenza e cerchiamo, per quanto possibile, di contribuire. Non è molto, ma è meglio di niente. Dovremmo farlo tutti, anche se si tratta di donare un solo euro per ciascuno.”