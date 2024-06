Nadia Toffa: il commovente omaggio di Giulio Golia nel giorno del suo compleanno

Nadia Toffa avrebbe festeggiato oggi, 10 giugno, il suo 45esimo compleanno. La celebre giornalista e conduttrice de “Le Iene” è purtroppo scomparsa il 13 agosto 2019, a soli 40 anni, a causa di un glioblastoma. La sua battaglia contro la malattia e il suo impegno professionale l’hanno resa una figura indimenticabile per molti telespettatori. In queste ore, un post di Giulio Golia, collega e amico di Nadia, è diventato virale, con un toccante ricordo dedicato alla compianta giornalista.





Giulio Golia ha voluto ricordare Nadia in occasione di quello che sarebbe stato il suo 45esimo compleanno. Molti hanno espresso un pensiero per la giornalista scomparsa quasi cinque anni fa, ma il messaggio più emozionante è sicuramente quello di Golia. “Tanti auguri piccolina ovunque tu sia, sarai sempre indelebile nei nostri cuori, mi manchi”: queste le parole di Giulio, accompagnate da alcune foto che li ritraggono insieme.

Nadia Toffa è diventata un simbolo di lotta e coraggio per molti. La sua storia ha colpito profondamente il pubblico che ha seguito con affetto il suo percorso professionale e personale. Durante la preparazione di un servizio a Trieste, Nadia ebbe un malore che portò alla scoperta del tumore. Nonostante la diagnosi, la giornalista tornò a condurre “Le Iene” nel 2018, continuando a lavorare fino a quando la malattia non ebbe la meglio il 13 agosto 2019.

Il 1° ottobre dello stesso anno, il programma le dedicò una puntata speciale. In quell’occasione venne proiettato l’ultimo video di Nadia Toffa, e Alessia Marcuzzi lesse un discorso in suo onore. “Abbiamo pensato mille volte a come iniziare questa puntata senza di lei, scusate se sono emozionata e non mi verranno le parole questa sera. Ho la voce un po’ rotta, dietro di me ci sono persone che la conoscevano molto meglio di me. Spero di riuscire a dire ciò che abbiamo dentro,” disse Alessia, visibilmente commossa.

Nadia Toffa non è stata solo una giornalista e conduttrice; è stata anche una guerriera che ha affrontato la sua malattia con una forza straordinaria. La sua storia continua a ispirare molti e il suo ricordo rimane vivo nel cuore di chi l’ha conosciuta e ammirata.

In occasione del suo compleanno, numerosi fan e colleghi hanno condiviso messaggi sui social media per ricordare Nadia. Tra questi, spiccano le parole di Giulio Golia, che con la sua dedica ha toccato profondamente tutti coloro che l’hanno letta.