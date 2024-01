Era il 29 dicembre 2013, una giornata come tante, ma doveva diventare quella che cambierà per sempre la vita di Michael Schumacher, il sette volte campione di Formula 1. Erano le ore 10.30 quando Michael, sulle Alpi Francesi di Méribel-Mottaret, si trovava con il figlio Mick, oggi anch’egli pilota, e il fidanzato di Gina Maria, l’altra figlia. La giornata si stava svolgendo normalmente, fino a quando Michael ha avvertito una sensazione di pericolo imminente.

Poco prima delle 11.07, Michael ha fermato sua moglie Corinna e ha dichiarato: “La neve non mi piace, andiamo via.” Aveva intuito il pericolo imminente, ma purtroppo quella che sembrava solo una sensazione si è trasformata in realtà. La famiglia si è diretta verso la pista del Faurire fino alla Chamois.

Michael indossava una telecamera GoPro sul casco, che registrava tutte le sue azioni in tempo reale. Proseguendo lungo il percorso, ha improvvisamente colpito una pietra nascosta sotto la neve, venendo catapultato per dieci metri in avanti e sbattendo la testa contro un’altra roccia. Nonostante il casco, il trauma cranico è stato grave.





Le Condotte degli Altri Sciatori

Successivamente, è emerso che Michael si trovava su una pista non battuta e non recintata, tra due piste di diversa difficoltà. Questo tragico incidente ha sollevato dubbi sulla sicurezza delle piste da sci e sulla necessità di informare chiaramente gli sciatori delle condizioni dei tracciati.

Ciò che rende ancora più drammatica questa storia è una rivelazione fatta da Corinna qualche anno dopo l’incidente. Prima dell’incidente, Michael aveva suggerito di lasciare la zona a causa delle cattive condizioni della neve. Tuttavia, la coppia aveva optato per rimanere, un decisione che avrebbe cambiato tutto.

La Condizione Attuale di Michael

Oggi, quasi dieci anni dopo l’incidente, le condizioni di Michael Schumacher sono tragiche e la famiglia ha scelto di mantenere la privacy. Le parole di Corinna suggeriscono che “Michael c’è ma è diverso.” Gli amici e giornalisti vicini hanno descritto il suo caso come “senza speranza.”

Questo tragico incidente continua a gettare ombre sulla vita di uno dei più grandi campioni della Formula 1. Michael Schumacher aveva intuito il pericolo, ma purtroppo non ha seguito il suo istinto quel giorno. Un incidente che poteva essere evitato, ma che ha portato a conseguenze irreversibili.