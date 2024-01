Patrick Mentil, l’ultima telefonata ai suoi genitori: “Mamma, non preoccuparti, sarò a casa in 20 minuti”, poi è avvenuto il tragico incidente

L’ultimo addio a Patrik, la telefonata ai genitori prima del tragico incidente e il ricordo di un giovane talento

La comunità di Castelcucco è stata scossa da una tragedia che ha sconvolto tutti: la morte prematura di Patrik Mentil, una promessa del ciclismo, in un tragico incidente stradale. Il giovane aveva fatto una telefonata ai suoi genitori annunciando il suo ritorno a casa, ma poco dopo si è verificato uno schianto fatale che ha lasciato tutti sgomenti.

L’Addio a un Giovane Talentuoso

Patrik Mentil, una giovane promessa nel mondo del ciclismo, ha tragicamente perso la vita in un incidente stradale. Le sue ultime parole ai genitori sono state: “Mamma, tranquilla sto arrivando: venti minuti e sono a casa”. Queste parole hanno acquisito un significato straziante quando pochi istanti dopo è avvenuto l’incidente che ha portato alla sua morte. La comunità di Castelcucco ha reagito al lutto, sospendendo gli eventi pianificati, inclusi un concerto e un corso di sci.





Un Atto Generoso nella Tragedia

In mezzo al dolore, i genitori di Patrik hanno compiuto un gesto di generosità straordinaria: hanno autorizzato il prelievo degli organi del loro amato figlio, donando così una possibilità di vita a chi ne ha bisogno. Questo atto di altruismo ha toccato profondamente la comunità, dimostrando la grandezza d’animo della famiglia Mentil.

Il Cuore Infranto di una Famiglia e una Comunità Solidale

Walter Mentil, il padre di Patrik, è devastato dalla perdita del figlio. La loro casa è impregnata da un’atmosfera di dolore profondo. Walter racconta con voce rotta: “Lo aspettavamo a casa e non è più arrivato. Aveva trascorso il pomeriggio a Pordenone con degli amici per un gruppo di lavoro e come sempre aveva avvisato mia moglie che sarebbe rientrato a casa, ma dopo un’oretta sono arrivati i carabinieri dicendoci che nostro figlio era rimasto coinvolto in un incidente stradale.” Queste parole riflettono il dolore immenso che la famiglia sta affrontando in questo momento.

Una Carriera Promettente Interrotta

Patrik aveva ereditato la passione per il ciclismo da suo padre, Walter, che era anch’esso un ciclista e fondatore dello Sci Club Pedemontana del Grappa. Il giovane aveva gareggiato nel team del campione Davide Rebellin e aveva ottenuto successi notevoli in diverse competizioni ciclistiche e sciistiche. La sua prematura scomparsa ha lasciato un vuoto non solo nel mondo dello sport, ma anche nei cuori di coloro che lo conoscevano.

Il Ricordo di un Angelo

Walter Mentil ricorda suo figlio come “Era un ragazzo d’oro, il miglior figlio che si potesse desiderare. Era squisito, esemplare: un vero angelo.” La comunità di Castelcucco si prepara a dare l’ultimo saluto a Patrik, con la celebrazione dei funerali prevista nei prossimi giorni. La tragedia ha lasciato un’impronta indelebile sulla famiglia Mentil e sull’intera comunità, che ora deve fare i conti con la perdita di un giovane pieno di vita e talento.