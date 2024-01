Bud Spencer, suo figlio ha detto: “Mangiava fino a 2 chili di pasta, anche con i cornflakes. Lui e Terence Hill fuori dal set non sapevano prendersi”.

L’indimenticabile Bud Spencer, noto per la sua presenza schermagliesca e il suo sorriso contagioso, è stato ricordato con affetto e umorismo da suo figlio, Giuseppe Pedersoli. In una recente intervista al “Corriere della Sera,” Giuseppe ha condiviso dettagli unici sulla vita di suo padre, rivelando il lato più umano di questa icona.

Un Uomo di Molte Facce

Bud Spencer, il cui vero nome era Carlo Pedersoli, è stato molto di più di un attore. È stato attore, regista, sportivo, musicista e persino pilota. La sua vita è stata un caleidoscopio di esperienze, e Giuseppe ha svelato alcuni degli aspetti meno conosciuti della sua straordinaria esistenza.

Il Rapporto con il Padre

Giuseppe ha condiviso dettagli intimi sulla relazione tra lui e suo padre. Afferma che Bud Spencer era spesso lontano da casa per lavoro, girando tre o quattro film all’anno per mesi, il che significava che la loro famiglia non lo vedeva molto spesso. Tuttavia, Bud compensava la sua assenza con generosità quando tornava a casa, portando regali come trenini e aeroplanini. La famiglia Pedersoli ricorda con affetto questi momenti speciali.