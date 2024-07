Pier Silvio Berlusconi ha dichiarato di aver richiesto l’acquisto di tutte le serie turche spiegando che sua madre lo invita a guardarle insieme a lei

A partire dall’autunno, Mediaset Infinity presenterà al pubblico numerose serie turche, che saranno trasmesse in esclusiva digitale. Questo settore rappresenta una priorità per Pier Silvio Berlusconi, il quale ha dichiarato che vi è una “ragione familiare” dietro questa scelta: “Mia madre mi dice ‘Ciao Pier Silvio, ora ti siedi con me e le vediamo insieme oppure torna un’altra volta’”.





“Io ho detto ai miei collaboratori di acquistare tutte le serie turche disponibili”. Pier Silvio Berlusconi ha mostrato di avere idee chiare sui prodotti su cui puntare nella prossima stagione. Intervistato da Italia Oggi, l’amministratore delegato di Mediaset ha illustrato come, in autunno, la piattaforma Mediaset Infinity accoglierà nuove serie provenienti dalla Turchia, che negli ultimi mesi hanno già attratto un pubblico sempre più vasto. La scelta è motivata anche da una “questione familiare”: la madre, Carla Dall’Oglio, è un’ardente appassionata di questo genere in rapida ascesa in Italia. “Quando vado a trovare mia madre la trovo sempre a guardare serie turche. E mi dice: Ciao Pier Silvio, ora ti siedi con me e la vediamo insieme oppure torna un’altra volta”, ha raccontato.

Nel prossimo autunno, Mediaset Infinity presenterà alcune nuove esclusive digitali, ovvero prodotti che saranno trasmessi esclusivamente sulla piattaforma di streaming o che, sulla stessa, pubblicheranno episodi in anteprima e contenuti inediti. Tra queste non mancheranno serie turche, come My Name is Farah con Demet Ozdemir, già protagonista di My Home Destiny. Sarà disponibile anche la seconda stagione di The Family, interamente in streaming. Mediaset Infinity conta attualmente 30 milioni di utenti registrati e circa un milione di abbonati, come riportato da Italia Oggi, e negli anni ha completamente trasformato il proprio modello: non più un archivio di contenuti già visti, ma una fonte di novità esclusive.