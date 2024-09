Prima puntata di Pomeriggio5, Myrta Merlino risponde a Fedez: “Ai tuoi tempi d’oro, sfruttavi i media con tua moglie”

Dopo l’attacco provocatorio di Fedez durante l’estate, Myrta Merlino è tornata a ribattere nel primo appuntamento della nuova stagione di Pomeriggio5, sfruttando l’occasione per chiarire la sua posizione e invitare il rapper in diretta.





La risposta di Myrta Merlino a Fedez nella prima puntata della nuova edizione di Pomeriggio5

Oggi, durante l’iniziativa di riapertura del programma su Canale5, Myrta Merlino ha affrontato una questione scottante, dando voce a una risposta nei confronti del rapper. Con toni decisi, ha preso la parola per chiarire: “Desidero fare una precisazione. Ho notato che Fedez sta pronunciando frasi piuttosto dure nei nostri confronti. La mia squadra è sacra. Qui ci impegniamo a raccontare le notizie con onestà e senza compromessi. Siamo qui per informare il pubblico.”

Myrta ha poi continuato, aggiungendo: “Caro Fedez, è innegabile che tu e tua moglie avete cavalcato i media nei vostri tempi d’oro. Tuttavia, i media esistono tanto nei momenti positivi quanto in quelli negativi. In ogni caso, ci tengo a sottolineare che qui sei il benvenuto.” Nonostante l’invito caloroso, il rapper non ha ancora accettato di** partecipa**re al programma, ma ha avuto momenti di confronto casuale con alcuni degli ospiti negli spazi pubblici, mantenendo riserbo riguardo a domande più delicate sulla sua vita privata e la fine della relazione con Chiara Ferragni.

L’estate di Fedez senza Chiara Ferragni

Fedez ha trascorso una prima estate da single, dopo la separazione dalla ex moglie Chiara Ferragni. Quest’estate è risultata vivace e piena di eventi, soddisfacendo le aspettative di chi sognava di vederlo godere di momenti all’insegna del divertimento. Il rapper, noto per la sua personalità e il suo charme, è stato spesso al centro dell’attenzione, circondato da splendide donne e diverse occasioni di socializzazione, trasformando il suo status da single in un’esperienza di libertà.

Al contrario, Chiara Ferragni ha adottato un approccio più riservato riguardo alla sua vita privata. Non ha eccessivamente esibito i cambiamenti nel suo mondo, mantenendo il focus professionale su nuovi progetti e collaborazioni. Tuttavia, si dice che stia vivendo una presunta relazione con l’imprenditore Silvio Campara, ma fino ad ora non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali a riguardo. Questo silenzio ha sollevato curiosità tra i fan e i media, mantenendo vivo l’interesse per le dinamiche della famosa coppia.

Quest’estate ha messo in luce due modi diversi di affrontare la vita da single, con Fedez che sembra abbracciare il divertimento e la socializzazione, mentre Chiara mantiene un profilo più nascosto e professionale. Le loro storie, seguite con passione dai fan, continuano a evolversi, suscitando interesse e speculazioni su come il futuro plasmerà le loro vite.