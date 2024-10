Rompe la finestra di un palazzo durante una discussione con un uomo e cade nel corridoio delle scale: grave una donna di 35 anni

Una donna di 35 anni è rimasta gravemente ferita ieri, mercoledì 9 ottobre, dopo essere caduta nel vano scale di un condominio a Dalmine, in provincia di Bergamo, dopo aver rotto una vetrata. Secondo le ricostruzioni, sembra che la donna si sia schiantata contro il vetro durante una lite con un uomo di 48 anni, denunciato per lesioni gravissime. La 35enne è attualmente ricoverata all’ospedale Papa Giovanni XXIII in prognosi riservata.





Come riportato da L’Eco di Bergamo, il primo a soccorrere la donna, di origine brasiliana, è stato un dipendente di uno studio di ingegneria situato nello stesso palazzo, qualche minuto prima delle 18:30 del 9 ottobre. Testimoni affermano che l’uomo, italiano, si trovava all’interno di un bar e aveva bevuto. La donna lo avrebbe notato da fuori e gli avrebbe urlato: “Ti denuncio”. Sembra che i due, entrambi residenti in paese, avessero litigato nei giorni precedenti.

A quel punto, l’uomo sarebbe uscito per affrontarla. Tra di loro è scoppiata una colluttazione che ha portato la donna a perdere l’equilibrio, rompere una vetrata e cadere nel vano scale. I carabinieri di Dalmine, intervenuti con la polizia locale, non escludono che l’uomo possa averla spinta. Lui ha cercato di spiegare ai militari che non voleva farle del male.

Nel frattempo, l’uomo è stato denunciato per lesioni gravissime, in attesa di chiarire la gravità delle ferite riportate dalla donna. Lei è stata trasportata d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Papa Giovanni XXIII, dove è ancora ricoverata in prognosi riservata.