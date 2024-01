Tragedia a Padova: tre persone trovate decedute nell’Ex Istituto Configliachi

Una tragica scoperta ha scosso la città di Padova, dove tre persone di origine straniera sono state trovate morte nell’ex istituto Configliachi. La causa della morte sembra essere legata all’intossicazione da monossido di carbonio, ma le indagini sono ancora in corso per chiarire i dettagli e identificare le vittime.

Una Terribile Scoperta

La terribile scoperta è avvenuta nella notte, quando la polizia è stata allertata da alcuni migranti che frequentavano l’edificio abbandonato. Gli agenti si sono precipitati sul luogo insieme ai Vigili del Fuoco, alla Polizia Scientifica e al personale medico.

All’interno dell’edificio, hanno fatto una scoperta scioccante: tre persone senza vita. La probabile causa del decesso sembra essere l’intossicazione da monossido di carbonio. Le vittime, di origine magrebina, sono state ritrovate vicino a un braciere acceso, il che suggerisce che stessero cercando di scaldarsi in quella fredda notte.





Indagini in Corso

Le indagini sono in corso per determinare esattamente come sia avvenuta l’intossicazione da monossido di carbonio e per identificare le vittime. La comunità locale è sconvolta da questa tragica notizia, e le autorità stanno facendo tutto il possibile per fornire risposte alle domande ancora aperte.

Questa terribile tragedia a Padova è un triste richiamo all’importanza della sicurezza e della consapevolezza riguardo ai pericoli del monossido di carbonio, un nemico invisibile che può colpire in qualsiasi momento. La comunità si stringe attorno alle vittime e alle loro famiglie in questo momento di lutto.