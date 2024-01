NYAD – OLTRE L’OCEANO: Il Film di Netflix con Annette Bening Potrebbe Portare a Casa un Oscar

La Storia di NYAD – OLTRE L’OCEANO

In vista delle prossime candidature agli Oscar, c’è grande attesa per il film “NYAD – OLTRE L’OCEANO”, che potrebbe portare Annette Bening verso la candidatura come Miglior Attrice Protagonista. Il film si ispira alla vera storia di Diana Nyad, la prima nuotatrice a completare la traversata di 100 miglia tra la Florida e Cuba.

La Sfida di Diana Nyad

Dopo aver affrontato numerose traversate, compresa quella tra Napoli e Capri, Diana Nyad decide, all’età di 60 anni, di tentare nuovamente la traversata tra la Florida e Cuba, trent’anni dopo il suo primo fallimento. Nonostante le difficoltà e la mancanza di sponsor, riesce a creare un team determinato a sostenerla.

Il Tentativo e il Successo

Nel 2010, appena compiuti 60 anni, Diana parte da Cuba verso la Florida. Nonostante il fallimento del primo tentativo, non si arrende e persevera. Dopo molteplici tentativi, finalmente, il 2 settembre 2013, all’età di 64 anni, riesce nell’impresa.





Il Film e le Performance

Il film, sebbene non eccezionale nella regia e nelle lunghe scene in acqua, si distingue per la straordinaria performance di Annette Bening, considerata la migliore della sua carriera. Il resto del cast offre interpretazioni valide, sebbene la performance di Jodie Foster risulti un po’ monotona.

Le Aspettative per gli Oscar

Con quattro nomination già ottenute, c’è grande attesa per scoprire se Annette Bening riuscirà a ottenere la sua quinta candidatura e magari portarsi a casa la tanto ambita statuetta. L’annuncio delle candidature agli Oscar avverrà il 23 gennaio.