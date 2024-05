Isola dei Famosi 2024: ascolti deludenti per Vladimir Luxuria, Ilary Blasi potrebbe rientrare. Scopri le ultime novità

L’Isola dei Famosi 2024 non riesce a guadagnare terreno nella battaglia degli ascolti. Il celebre reality, condotto quest’anno da Vladimir Luxuria, sembra non decollare, con un calo significativo di telespettatori e diversi partecipanti che hanno deciso di abbandonare l’isola. Questi elementi hanno alimentato discussioni su un possibile flop del programma e su una chiusura anticipata.





La conduzione di Luxuria, che sembra ispirarsi alla storica gestione di Simona Ventura, non sta riscuotendo il successo sperato. Fonti vicine alla produzione suggeriscono che Banijay, la società dietro il formato, stia considerando di riportare Ilary Blasi alla guida del programma. Anche se le edizioni precedenti condotte da Blasi non erano esenti da critiche, sembrano aver registrato risultati migliori rispetto alla situazione attuale, con un vantaggio di due punti percentuali sugli ascolti.

Banijay, stando a quanto riportato da TvBlog, sarebbe insoddisfatta della decisione di affidare a Luxuria le redini del reality e, di fronte ai dati di ascolto deludenti, ha iniziato a discutere con Mediaset sul futuro della trasmissione. Mediaset, a sua volta, sta valutando l’ipotesi di un rinnovamento del cast, qualora il programma dovesse continuare nella sede di Cologno Monzese.

La prova del fuoco per Blasi sarà Battiti Live su Canale 5. La performance di Blasi in questo evento potrebbe influenzare la decisione finale di Mediaset riguardo al suo possibile ritorno all’Isola dei Famosi nel 2025. Nel frattempo, si mormora che Banijay stia esplorando la possibilità di trasferire il formato a un’altra rete televisiva, mantenendo Blasi come conduttrice.

I fan del reality stanno attentamente seguendo questi sviluppi, sperando in un rinnovamento che possa riportare il programma ai fasti di un tempo. Resta da vedere come si evolveranno le trattative e quale sarà il destino dell’Isola dei Famosi nei prossimi mesi.