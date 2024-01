Chiara Ferragni: come affrontare la gogna mediatica e la terapia EMDR

Chiara Ferragni, nota influencer e imprenditrice di successo, si trova spesso sotto i riflettori dei media e sui social media. Tuttavia, questa fama porta anche con sé l’oscurità della gogna mediatica, che ha un impatto significativo sulla sua salute mentale. Lo psicologo Andrea Botti, noto su Instagram per il suo lavoro sull’ansia e la crescita personale, ha sottolineato le emozioni negative che Chiara Ferragni sta vivendo, tra cui colpa, vergogna, inadeguatezza e impotenza nell’affrontare la situazione.

La Terapia EMDR: Una Possibile Soluzione

Chiara Ferragni non ha mai nascosto di ricorrere alla terapia EMDR per affrontare le sfide legate alla sua fama e alla gogna mediatica. Ma cosa è esattamente la terapia EMDR? Si tratta di uno strumento di elaborazione del trauma, utilizzato in vari orientamenti psicoterapeutici. Questa terapia richiede una specializzazione specifica e si concentra sulla gestione di ricordi traumatici o esperienze emotivamente stressanti. Attraverso la stimolazione degli occhi, la terapia EMDR aiuta a ridurre l’intensità dei ricordi traumatici, consentendo alla persona di affrontarli in modo più distaccato ed emotivamente meno impegnativo. Questa tecnica è stata sviluppata dalla ricercatrice americana Francine Shapiro alla fine degli anni ’80 ed è un approccio che va oltre l’orientamento psicoterapeutico tradizionale.

I Rischi Dei Social Media

La situazione vissuta da Chiara Ferragni riflette le sfide che molti individui affrontano nell’era dei social media. Le piattaforme digitali offrono opportunità straordinarie in termini di visibilità, comunicazione e business, ma comportano anche un elevato livello di esposizione. L’esposizione su larga scala può portare a insulti, giudizi negativi e odio online. Questi commenti possono avere un impatto emotivo significativo su chi li subisce.





Il Profilo degli Insultatori

Le persone che insultano e attaccano pubblicamente individui di successo spesso possono essere motivate da una forma di invidia distruttiva. Sperimentano una sorta di piacere nel vedere le persone di successo affrontare momenti difficili. In tedesco, c’è un termine per questa dinamica: “schadenfreude,” che descrive il piacere malizioso nel vedere gli altri fallire o soffrire.

Il Periodo di Silenzio di Chiara Ferragni

Il silenzio di Chiara Ferragni in questo periodo difficile è una strategia per calmare le acque e superare la gogna mediatica. È un modo per far sì che le persone riflettano sul proprio comportamento e, in un secondo momento, per chiedere scusa per eventuali errori commessi. Questo periodo di silenzio può anche servire a riparare agli errori e a prendersi la responsabilità delle proprie azioni, enfatizzando i valori personali della persona coinvolta.

Fedez e il Sostegno Familiare

L’articolo menziona anche l’importanza del sostegno da parte del partner, della famiglia e degli amici, evidenziando quanto sia cruciale avere persone care vicino a sé in momenti di difficoltà.

La storia di Chiara Ferragni ci ricorda quanto sia importante prestare attenzione alla nostra salute mentale, specialmente quando siamo soggetti a una grande esposizione mediatica e alla pressione sociale.