Aosta, ragazza di 14 anni presa a pugni dalle coetanee: video postato sui social. La madre “In sei contro la mia bambina”

Una giovane di 14 anni è stata vittima di un pestaggio da parte di sei coetanee, mentre i maschi presenti riprendevano la scena per poi condividere il video sui social. La madre della ragazza ha denunciato l’accaduto, che è ora oggetto di indagine da parte della procura per i minorenni di Torino.





L’aggressione si è verificata giovedì 16 maggio nel parcheggio multipiano a Châtillon, e ha suscitato indignazione e preoccupazione. La madre della vittima ha espresso la sua rabbia e sconcerto di fronte a quanto accaduto, sottolineando il coinvolgimento di sei persone nel pestaggio nei confronti della sua figlia.

L’episodio, reso ancora più inquietante dal fatto che il video del pestaggio è stato diffuso sui social, ha sollevato una serie di interrogativi sulla sicurezza dei giovani e sull’utilizzo responsabile dei mezzi di comunicazione. Si tratta di un comportamento inaccettabile e preoccupante, che richiede un’azione decisa da parte delle autorità competenti.

La denuncia presentata dalla madre della ragazza ha portato all’avvio di un’indagine da parte della procura per i minorenni di Torino, che dovrà fare luce su quanto accaduto e adottare le misure necessarie per garantire la tutela della giovane vittima e per punire i responsabili di questo grave episodio di violenza.

Si auspica che questo caso possa sensibilizzare l’opinione pubblica e le istituzioni sulla necessità di promuovere una cultura del rispetto e della responsabilità nei confronti dei giovani, così da prevenire episodi simili e garantire un ambiente sicuro e protetto per tutti.