Angelina Mango sarà la super ospite della finale di Amici 23

Secondo le ultime notizie circolanti online, la finale di Amici 23 vedrà tra gli ospiti di prestigio anche Angelina Mango. La cantante, che ha trionfato nel circuito di canto lo scorso anno, continua a riscuotere un grande successo nel panorama musicale sia nazionale che internazionale.





Angelina Mango alla finale di Amici 23

Dalla sua partecipazione ad Amici 22, Angelina Mango ha raccolto numerosi successi. Dopo aver conquistato il pubblico del talent di Maria De Filippi, è salita sul palco dell’Ariston con la canzone “La noia”, portando a casa il trofeo. Il suo percorso l’ha poi portata all’Eurovision Song Contest 2024, dove si è classificata settima, ricevendo elogi da molte personalità del mondo della musica, tra cui Laura Pausini:

“Quello che hai fatto è straordinario… in un solo anno da Amici a Sanremo e ora all’Eurovision… alla tua età! Sai da sempre che non vedo l’ora di averti al mio fianco come voce femminile nel mondo e ci stai già riuscendo! Bravissima… Stai lavorando tantissimo (molto di più di ciò che la gente vede e io lo so bene) ma continua così perché davanti a te ti aspettano tante emozioni e soddisfazioni! Sei una voce grande! Un talento! E io sarò lì sempre a tifare per te. Complimenti.”

Tra pochissime ore, Angelina Mango tornerà nel luogo dove tutto è iniziato: la scuola di Amici. Secondo quanto riportato dall’account Twitter di Amici News, la giovane artista sarà la super ospite della finale che andrà in onda sabato 18 maggio 2024. È previsto che Maria De Filippi si congratuli con lei per il successo ottenuto all’Eurovision, seguito da un’esibizione che potrebbe includere “La noia” o uno dei suoi singoli più recenti.

La serata si preannuncia memorabile non solo per la presenza di Angelina Mango, ma anche perché finalmente scopriremo chi sarà il vincitore tra i finalisti Sarah, Mida, Holden, Petit, Marisol e Dustin. Continuate a seguirci per non perdere tutte le news e gli aggiornamenti in diretta durante l’evento di domani.