Pronostico finale di Amici, sfida emozionante tra Petit e Sarah: chi ha vinto, le quote e i favoriti

Grande attesa per la finalissima di Amici 23, dove sei talentuosi concorrenti si contenderanno il titolo sotto gli occhi attenti del pubblico televisivo.

Tutto è pronto per la finale di Amici 23, l’edizione 2024 del celebre talent show di Maria De Filippi. Quest’anno, i sei finalisti non saranno giudicati dai tre giurati – Michele Bravi, Giuseppe Giofrè e Cristiano Malgioglio – ma esclusivamente dal pubblico tramite televoto. In gara ci sono quattro cantanti (Petit, Sarah, Holden e Mida) e due ballerini (Marisol e Dustin). L’anno scorso, il titolo fu vinto da Mattia Zenzola, mentre Angelina Mango trionfò nella categoria canto. Vediamo i pronostici e le quote per chi vincerà Amici 2024, la cui finale si terrà sabato 18 maggio alle ore 21.30.





Il colpo di scena della semifinale, con la promozione di sei concorrenti anziché cinque, ha permesso a Sarah e Mida di accedere alla finalissima. La giovane cantautrice Sarah sarà la principale rivale di Petit, il favorito dai bookmaker e dai sondaggi tra i fan del programma. Petit, il cui vero nome è Salvatore Moccia, è il nipote dell’attrice Nadia Rinaldi e un ex calciatore. Ha conquistato il pubblico con il suo inedito “Brooklyn” ed è parte della squadra di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano. Le sue probabilità di vittoria sono quotate a 1,90 su Sisal, 1,80 su Gazzabet e Betway, e 1,75 su Goldbet.

Quote per Petit:

Sisal: 1,90

Gazzabet e Betway: 1,80

Goldbet: 1,75

Le possibilità di Sarah e Holden

Sarah, la giovane cantautrice di Vigevano, ha rischiato di essere eliminata in semifinale ma è stata salvata dai giudici, insieme a Mida. Ora si trova come principale sfidante di Petit. La sua vittoria è quotata a 2,25 su Goldbet, Sisal e Betway, e a 2,20 su Gazzabet. Da non sottovalutare anche Holden, figlio di Paolo Carta, marito di Laura Pausini e produttore discografico. Holden ha scritto il brano “Nuvola” con Angelina Mango, vincitrice dell’ultimo Festival di Sanremo. Le sue possibilità di vittoria sono quotate a 6,00 su Gazzabet, Goldbet e Betway, e 7,50 su Sisal.

Quote per Sarah:

Goldbet, Sisal e Betway: 2,25

Gazzabet: 2,20

Quote per Holden:

Gazzabet, Goldbet e Betway: 6,00

Sisal: 7,50

La sfida tra Marisol e Dustin

Nella categoria ballo, Marisol è favorita rispetto a Dustin per un confronto che si preannuncia molto appassionante. Le quote per Marisol sono 4,00 su Sisal e 3,50 su Gazzabet, Goldbet e Betway.

Quote per Marisol:

Sisal: 4,00

Gazzabet, Goldbet e Betway: 3,50

La serata finale di Amici 23 promette di essere indimenticabile, non solo per le esibizioni di alto livello ma anche per l’emozionante sfida tra i finalisti. Continuate a seguirci per non perdervi tutte le news e gli aggiornamenti in diretta durante l’evento di domani.