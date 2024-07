Incidente avvenuto all’alba lungo l’A22, un’automobile è finita fuori strada e ha tamponato un tir fermo in una piazzola di sosta: deceduta una giovane di 24 anni.

Un incidente stradale mortale si è verificato all’alba di oggi, sabato 27 luglio, sull’autostrada del Brennero, coinvolgendo una giovane turista tedesca di appena 24 anni. L’auto sulla quale si trovava la donna ha sbandato, uscendo di strada e collidendo con un tir fermo in una piazzola di sosta. L’incidente è avvenuto poco dopo le 6 del mattino, al chilometro 145, in prossimità dell’aeroporto Caproni di Mattarello, nei pressi di Trento.





La dinamica dell’incidente

Dalle prime indagini, sembra che la vettura stesse viaggiando in direzione Sud quando ha urtato il tir, che si trovava nella piazzola di sosta. Testimoni suggeriscono che la causa possa essere stata un colpo di sonno del conducente, dato che non risultano altri veicoli coinvolti. La giovane è morta sul colpo. In condizioni gravi è invece l’uomo al volante, verosimilmente il marito della vittima, trasportato d’urgenza all’Ospedale Santa Chiara di Trento.

I soccorsi e le conseguenze

A seguito dell’incidente, sono intervenuti sul luogo i membri della Polizia Stradale e i sanitari del 112, che avevano inizialmente allertato anche l’elicottero dei Vigili del fuoco di Trento. Tuttavia, quest’ultimo è stato dirottato alla base per mancanza di necessità. Purtroppo, i tentativi di soccorso per la giovane donna si sono rivelati vani, e i medici non hanno potuto fare altro che dichiararne il decesso. L’uomo, invece, ha subito diverse ferite, ma non si trova in pericolo di vita.

A seguito dell’incidente, l’autostrada è stata temporaneamente chiusa per agevolare le operazioni di soccorso e pulizia. Il traffico è stato deviato sulla statale del Brennero, causando lunghe code in direzione Sud. Questo episodio si è verificato in una giornata già di bollino nero per il traffico sulla A22, con un afflusso massiccio di turisti tedeschi in arrivo.

Un’altra tragedia in provincia di Verona

Stessa sorte per un altro tragico incidente verificatosi a Pescantina, lungo la Strada Statale 12 del Brennero, dove altre due persone hanno perso la vita e un’altra è rimasta ferita in uno scontro fra un’auto e un mezzo pesante. Gli operatori del Suem 118, con tre ambulanze, sono intervenuti sul luogo dell’incidente, accompagnati dalla Polizia Stradale e dai Vigili del Fuoco, per garantire i soccorsi e gestire la situazione.

In un periodo estivo in cui il numero di viaggiatori aumenta significativamente, è fondamentale prestare attenzione e adottare comportamenti di guida sicuri per prevenire tragedie come queste. Le autorità esortano tutti gli automobilisti a rimanere vigili e responsabili sulla strada.