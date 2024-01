Tragedia nel Leccese: Una giovane di 26 anni trovata impiccata

Nel cuore del Leccese, a Casarano, si è consumata una tragica vicenda durante la festa dell’Epifania. Una giovane di soli 26 anni è stata ritrovata senza vita, impiccata alla pensilina del balcone della sua abitazione. La notizia ha scosso la comunità locale e le autorità stanno cercando di fare chiarezza sui dettagli di questa drammatica situazione. Una telefonata al 112 da parte di un passante ha dato l’allarme, ma il quadro resta avvolto nel mistero.

Ipotesi di Suicidio, ma Dubbi Persistono

Le motivazioni che hanno spinto questa giovane donna, originaria di Ugento e recentemente trasferitasi nel Salento, a compiere questo gesto estremo rimangono sconosciute. Sebbene l’ipotesi del suicidio sia al momento la più plausibile, la presenza di oggetti rotti all’interno della sua casa ha fatto emergere altre possibili piste investigative. Le autorità stanno conducendo un’approfondita indagine per svelare la verità dietro questa tragedia.

La Sciarpa del Casarano Calcio

Un dettaglio particolare ha catturato l’attenzione degli investigatori: la giovane vittima aveva la sciarpa del Casarano calcio al collo quando è stata trovata impiccata. Questo elemento ha portato le autorità a convocare per un interrogatorio un conoscente della ragazza, noto per essere legato al gruppo ultras del Casarano. L’uomo verrà ascoltato come persona informata sui fatti, ma al momento non sono emersi ulteriori dettagli.





Nessuna Traccia di Violenza sul Corpo

Nonostante le circostanze sospette, il medico legale, dopo una prima analisi, non ha rilevato segni evidenti di violenza sul corpo della giovane. Tuttavia, l’indagine è ancora in corso e le autorità stanno cercando di ricostruire gli ultimi momenti di questa tragica vicenda per dare risposte alla famiglia e alla comunità colpita da questa inaspettata perdita.