Chiara Ferragni, il marchio “Monnalisa” è pronto a rescindere il contratto: “stiamo considerando attentamente la situazione”

Dopo gli scandali che hanno coinvolto Chiara Ferragni, alcune aziende sembrano aver perso interesse nel mantenerla come testimonial. Safilo e Coca Cola hanno già preso le distanze dall’influencer, e ora il brand di moda per bambini Monnalisa sta valutando di fare lo stesso. La caduta dei follower sui social e i recenti scandali hanno scosso la sua immagine, mettendo in discussione la sua credibilità e la sua appeal commerciale.

Monnalisa in Riesame

Monnalisa, un marchio di moda di lusso specializzato nell’abbigliamento per bambini da 0 a 16 anni, sta ponderando la possibilità di interrompere la partnership con Chiara Ferragni. Questa decisione è stata presa alla luce dell’incidente noto come “pandoro gate,” delle multe milionarie, e delle critiche che hanno coinvolto l’influencer. Barbara Bertocci, Direttore Creativo del marchio, ha dichiarato: “Siamo un’azienda quotata in borsa, e dobbiamo valutare attentamente la situazione con il nostro Consiglio di Amministrazione. Le festività natalizie hanno rallentato questo processo decisionale.”

Un Contratto in Bilico

Attualmente, Monnalisa e Chiara Ferragni hanno un accordo commerciale in corso dal 2020, con scadenza nel 2025. Il sito web del brand di lusso presenta una collezione con il marchio dell’influencer. Tuttavia, Barbara Bertocci ha sottolineato che ci sono clausole particolari nel contratto, lasciando aperta la possibilità di una rescissione anticipata. Questa situazione mette Chiara Ferragni di fronte a tempi difficili, con la perdita di migliaia di follower e importanti contratti commerciali. Inoltre, i negozi a marchio “Chiara Ferragni” stanno attraversando una fase negativa, con pochi clienti anche durante i saldi invernali.