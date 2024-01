Martina Miani, una giovane donna di 26 anni, aveva grandi progetti per il Capodanno insieme al suo fidanzato. Tuttavia, il destino ha preso una strada tragica quando il suo viaggio è stato interrotto da un terribile incidente stradale. Martina stava percorrendo la superstrada Ferrara-mare quando ha perso il controllo del veicolo, sfondando il guard rail e finendo in un canale.

L’incidente, che ha portato alla prematura scomparsa di Martina, è avvenuto nel pomeriggio del 30 dicembre. La giovane donna, originaria di Savigano sul Panaro, in provincia di Modena, stava cercando di raggiungere il suo fidanzato per festeggiare insieme l’arrivo del nuovo anno a Massa Fiscaglia, nel Ferrarese. Purtroppo, il suo viaggio si è trasformato in una tragedia.

Il suo fidanzato, preoccupato per il suo ritardo, ha inizialmente cercato di contattarla senza successo. Quando Martina non è arrivata come previsto, ha deciso di avvisare i genitori della ragazza e le autorità locali. Questo ha dato il via a una ricerca disperata per ritrovare Martina.





Purtroppo, il corpo senza vita di Martina è stato ritrovato molte ore dopo l’incidente, alle 22:30 circa, all’interno della sua auto. La vettura era finita in una canalina all’altezza di Gualdo, in direzione Porto Garibaldi, e la giovane era rimasta intrappolata nell’auto.

Secondo le prime informazioni fornite dalla polizia locale di Ferrara, sembra che l’incidente sia avvenuto intorno alle 17:20, in base al passaggio della vettura al casello dell’autostrada A13 alle 17:15. Martina viaggiava da sola, e purtroppo nessun testimone ha assistito all’accaduto né ha visto la macchina finire fuori strada.

La procura di Ferrara sta conducendo ulteriori indagini per stabilire con precisione la dinamica di questa tragica perdita. Martina Miani, una giovane con un futuro davanti a sé, è stata portata via troppo presto in un incidente stradale che ha scosso la comunità locale e ha spezzato il cuore dei suoi cari.